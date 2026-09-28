Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor de este lunes 28 de septiembre?

Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este viernes 28 de septiembre? (Pexels)

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), uno de los últimos sismos de magnitud superior a 4 registrados durante la jornada ocurrió a las 11:14:21 horas, con una magnitud de 4.1 y epicentro localizado 134 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El movimiento tuvo una profundidad de 15.3 kilómetros.

Posteriormente, el SSN reportó a las 11:40:20 horas otro movimiento de menor intensidad, de magnitud 1.8, localizado apenas 3 kilómetros al norte de Zacatecas, Zacatecas, a una profundidad de 4.5 kilómetros.

¿Dónde tembló hoy 28 de septiembre en México?

Durante las primeras horas del lunes se registró una importante actividad sísmica en diferentes regiones del país. Entre los movimientos de magnitud 4 o superior reportados por el SSN destacan:

Ciudad Hidalgo, Chiapas : magnitud 4.0 a las 17:51:19 horas, con epicentro 71 km al suroeste y profundidad de 5.8 km.

: magnitud 4.0 a las 17:51:19 horas, con epicentro 71 km al suroeste y profundidad de 5.8 km. Ciudad Hidalgo, Chiapas : magnitud 4.1 a las 11:14 horas, con epicentro 134 km al suroeste y profundidad de 15.3 km.

: magnitud 4.1 a las 11:14 horas, con epicentro 134 km al suroeste y profundidad de 15.3 km. Crucecita, Oaxaca : magnitud 4.0 a las 06:03 horas, localizado 22 km al sureste y a 6.1 km de profundidad.

: magnitud 4.0 a las 06:03 horas, localizado 22 km al sureste y a 6.1 km de profundidad. Cintalapa, Chiapas : magnitud 4.2 a las 05:31 horas, con epicentro 62 km al noroeste y profundidad de 151 km.

: magnitud 4.2 a las 05:31 horas, con epicentro 62 km al noroeste y profundidad de 151 km. Ciudad Hidalgo, Chiapas : magnitud 4.1 a las 04:17 horas, localizado 177 km al suroeste y con profundidad de 16.5 km.

: magnitud 4.1 a las 04:17 horas, localizado 177 km al suroeste y con profundidad de 16.5 km. Huixtla, Chiapas : magnitud 4.0 a las 02:36 horas, 18 km al noroeste y a 99.4 km de profundidad.

: magnitud 4.0 a las 02:36 horas, 18 km al noroeste y a 99.4 km de profundidad. Manzanillo, Colima : magnitud 4.5 a las 01:21 horas, con epicentro 26 km al sur y profundidad de 7.7 km.

: magnitud 4.5 a las 01:21 horas, con epicentro 26 km al sur y profundidad de 7.7 km. Ciudad Hidalgo, Chiapas: magnitud 4.1 a las 00:00 horas, con epicentro 136 km al suroeste.

Sismo en Colima fue reportado inicialmente con magnitud 5.1

Uno de los movimientos que más llamó la atención durante la madrugada ocurrió en Colima. Inicialmente, el SSN emitió un reporte preliminar de magnitud 5.1, con epicentro 14 kilómetros al norte de Ciudad de Armería y una profundidad estimada de 10 kilómetros.

Tras analizar los datos, el organismo actualizó el evento a magnitud 4.5, con epicentro 26 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, ocurrido a las 01:21:51 horas y con una profundidad de 7.7 kilómetros.

Microsismo sorprende a la CDMX durante la madrugada

La Ciudad de México también presentó actividad sísmica. A las 01:43:43 horas, el SSN registró un microsismo de magnitud 2.2, cuyo epicentro se localizó en la alcaldía Benito Juárez, a una profundidad de 6.5 kilómetros.

De acuerdo con información difundida por SASSLA plataforma digital y aplicación móvil que retransmite la señal oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el epicentro fue triangulado en las inmediaciones de la colonia Portales Sur. Debido a la baja magnitud y a la cercanía del epicentro con la zona urbana. Este tipo de movimientos locales prácticamente no ofrece tiempo suficiente para la emisión anticipada de una alerta sísmica.