Señalan a senadora por vender terreno a empresa fantasma

Alma Carolina Viggiano Austria

Una parcela de siete hectáreas que la senadora Alma Carolina Viggiano Austria adquirió en 2 millones de pesos en 2011 terminó siete años después en una operación de compraventa por 17 millones 900 mil pesos. La diferencia nominal entre ambas operaciones fue de 15.9 millones de pesos.

El comprador fue Jergui S.A. de C.V., una empresa constituida en 2013 que posteriormente fue incluida por la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo entre un grupo de 49 compañías sancionadas y a las que se les canceló el registro como proveedoras del gobierno estatal por un periodo de cinco años.

La operación inmobiliaria ocurrió en noviembre de 2018, dos meses después de que Viggiano Austria dejara su tercera diputación federal.

De 2 a 17.9 millones

El 11 de enero de 2011, Viggiano Austria compró al comerciante Simón Alonso Galindo una parcela de siete hectáreas identificada con el número 56 Z-1 P2/2, ubicada en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

Por el terreno pagó 2 millones de pesos, de acuerdo con la escritura 20491, emitida por la Notaría Pública 18 de Pachuca.

Siete años después, la parcela fue vendida a Jergui S.A. de C.V. por 17 millones 900 mil pesos.

El pago se realizó en siete movimientos: una transferencia inicial por 5 millones de pesos a la cuenta 0448186979 de BBVA, efectuada el día de la firma del contrato de compraventa; posteriormente, cinco pagos mensuales de 2 millones de pesos cada uno y un último pago por 2 millones 900 mil pesos.

En términos nominales, el terreno pasó de 2 millones a 17.9 millones de pesos; es decir, la diferencia entre el precio de adquisición y el de venta fue de 15.9 millones de pesos.

El comprador

Jergui S.A. de C.V. fue constituida oficialmente el 18 de octubre de 2013, de acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía. La compañía quedó integrada por los hermanos Omar Guillermo y Enrique Segura Zerecero.

Según el folio mercantil 14188, Omar Guillermo tenía una participación accionaria de 60 por ciento y fue designado administrador único, mientras que Enrique contaba con el 40 por ciento restante.

En su objeto social se contempla el alquiler, sin intermediación, de viviendas y otros inmuebles; de acuerdo con la documentación referida en la investigación, no se especifica expresamente la compraventa de bienes inmuebles.

La empresa adquirió el terreno en noviembre de 2018, sin embargo, de acuerdo con un recorrido realizado en el lugar, el predio permanece como una superficie rústica, sin obras o adecuaciones visibles.

El terreno tiene caminos de terracería en sus inmediaciones y vías de tren a un costado. Durante el recorrido tampoco se observaron bardas perimetrales, cercas, letreros de propiedad, caseta de vigilancia, personal de seguridad o algún tipo de actividad.

Una empresa bajo la lupa

El historial de Jergui adquirió relevancia años después de la compraventa. De acuerdo con la información consultada para esta investigación, el Sistema de Administración Tributaria identifica a la empresa en 2026 como Persona Moral Riesgo y contribuyente identificado en modelos de riesgo, debido a que la compañía es considerada posible candidata a operaciones simuladas y susceptible de ser auditada.

Además, en 2023 la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Hidalgo sancionó a Jergui con la cancelación, por cinco años, de su registro como proveedor del Gobierno de Hidalgo.

La compañía fue incluida en un paquete de 49 empresas investigadas y sancionadas por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones públicas.

De acuerdo con las investigaciones oficiales referidas en los documentos, el grupo incluía empresas señaladas por simulación de operaciones, documentación irregular y falta de activos o personal suficiente para respaldar los servicios contratados.

En el caso de Jergui, las autoridades la vincularon con un esquema de simulación de competencia y alianzas con otras compañías para obtener contratos gubernamentales.

La ruta hacia Coahuila

La relación de Jergui con gobiernos estatales también aparece en Coahuila. La empresa fue encargada de instalar pistas de hielo dentro del programa Coahuila Brilla, durante el gobierno de Rubén Moreira Valdez, cuando Carolina Viggiano fungía como presidenta del Sistema DIF estatal.

De acuerdo con la información reunida, Jergui operó en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras entre 2012 y 2015.

Jorge Pablo Carrasco Castillo, entonces representante legal de la empresa, declaró públicamente en 2015 que ese era el cuarto año en que Jergui trabajaba con el Gobierno de Coahuila a través del DIF estatal.

Viggiano era entonces presidenta del DIF y esposa del gobernador Rubén Moreira.

Las investigaciones de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo también ubicaron a Jergui dentro de un grupo de empresas relacionadas con un esquema de simulación de competencia para obtener contratos millonarios.

Entre las compañías señaladas también apareció Producciones Áutica S.A. de C.V., empresa que obtuvo contratos en Hidalgo y que fue señalada por acaparar contratos en Coahuila.

El propietario de Producciones Áutica, Javier Arturo Aguilera Peña, reconoció públicamente haber tenido una relación de amistad con Aldo Viggiano Austria, hermano de Carolina Viggiano.

De acuerdo con las investigaciones referidas, el mecanismo consistía en presentar propuestas de distintas empresas para aparentar competencia en procedimientos de contratación, mientras algunas de las compañías participantes presentaban cotizaciones infladas o documentación incompleta.

Uno de los casos documentados involucró ocho contratos asignados en un mismo día por un monto conjunto de 71 millones de pesos.

Las investigaciones señalaron que, mediante invitaciones restringidas, distintas empresas participaban formalmente en los procedimientos, aunque las cotizaciones y propuestas terminaban favoreciendo a compañías pertenecientes a la misma red.

Producciones Áutica acumuló contratos gubernamentales millonarios durante el gobierno del exgobernador Omar Fayad Meneses y también obtuvo contratos con el PRI de Hidalgo para la contratación de artistas, equipo de iluminación y sonido y cobertura de eventos partidistas.

Los otros terrenos

La operación de Zempoala no es el único antecedente inmobiliario señalado en la investigación.

Previamente, documentos catastrales, notariales y de tesorerías municipales dieron cuenta de que Viggiano Austria adquirió dos terrenos en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Pachuca por un monto conjunto de un millón 392 mil pesos, frente a un valor señalado de 3 millones 810 mil pesos.

Uno de los predios fue adquirido al exfutbolista colombiano Andrés Chitiva y el otro a una persona identificada como Carlos Ibarra Sánchez.

Sobre ambos terrenos se construyó una residencia de aproximadamente 813 metros cuadrados, cuyo valor ha sido estimado en alrededor de 30 millones de pesos.

La operación de Zempoala vuelve a colocar el patrimonio inmobiliario de la senadora priista bajo la lupa: un terreno adquirido en 2 millones de pesos en 2011 fue vendido siete años después en 17.9 millones, mientras que la empresa compradora terminó años más tarde incluida entre las compañías sancionadas por la Contraloría de Hidalgo.