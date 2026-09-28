Pensión IMSS e ISSSTE octubre 2026: ¿Cuándo depositan a pensionados, según el calendario?

Estamos a un par de días para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realicen los depósitos de pensiones correspondientes al mes de octubre.

Aquí te presentamos las fechas de depósito de octubre y noviembre, además de información sobre el pago de aguinaldo de 2026.

¿Cuándo deposita el IMSS y el ISSSTE?

De acuerdo al calendario oficial publicado por cada institución correspondiente. la manera en que se realizará el depósito de pensión correspondiente al mes de octubre 2026 sería el siguiente:

ISSSTE: miércoles 30 de septiembre de 2026.

IMSS: jueves 1 de octubre de 2026.

En caso de tener alguna respecto a las pensiones del IMSS puedes comunicarte al número 800 623 2323, selecciona la opción 3, “pensionados” y un representante del IMSS te atenderá.

¿Quiénes son acreedoras o acreedores de pensión?

Segú el Gobierno de México, para recibir el pago de pensión y los recursos de tu Afore, primero necesitas obtener una resolución de pensión o negativa ante el IMSS o ISSSTE y gestionar la disposición de tus fondos ahorrativos.

De igual manera debes que tener la edad requerida (60 a 65 años), contar con las semanas mínimas cotizas y estar registrada o registrado en Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE).

¿Habrá pago triple en noviembre?

Durante el mes de noviembre no solo caerá el monto correspondiente al mes, sino que también llegará el pago de la primera parte del aguinaldo para las y los pensionados del ISSSTE, el calendario quedaría de la siguiente manera.

29 de octubre , para correspondiente a noviembre.

, para correspondiente a noviembre. Primera quincena de noviembre , primera parte del aguinaldo.

, primera parte del aguinaldo. 27 de noviembre, segunda parte del aguinaldo y pago correspondiente al mes de diciembre.

Por su lado, el IMSS entregará su pago el lunes 2 de noviembre y el aguinaldo llegará en un pago integro de durante el mes y el martes 1 de diciembre se realizará el depósito del último mes del año.

Asimismo, quienes sean acreedoras o acreedores de la Programa de Pensión para Adultos Mayores también recibirán su pago bimestral de $6,400 pesos correspondiente al periodo de noviembre-diciembre durante el penúltimo mes del año.