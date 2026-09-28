Mapa actualizado: ¿Qué estados han despenalizado el aborto en México?

Aborto en México. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 24JUNIO2026.- Ana Rodríguez, coordinadora interina de REDefine México y Rosario Salgado González durante la presentación de los hallazgos de la investigación “Aborto: De la despenalización al acceso, Contraria Social para el diagnóstico del aborto en ocho estados de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

La mayoría de los estados en México han despenalizado el aborto, aunque con algunas condiciones de por medio, son pocos los que no han puesto requerimientos específicos para poder llevar a cabo el proceso de aborto.

En 2007 la Ciudad de México fue la primera en permitirlo y fue hasta 2019 que Oaxaca se unió a la despenalización. Hoy en día en 2026, son 24 las entidades federativas que permiten el aborto, faltando siete, que aún lo penalizan con Aguascalientes teniendo una medida particularmente insuficiente.

¿Qué estados han despenalizado el aborto en México?

De acuerdo a fuentes oficiales, las 24 entidades federativas actuales que despenalizaron el aborto son:

Ciudad de México, 2007

2007 Oaxaca, 2019

2019 Hidalgo, 2021

2021 Veracruz, 2021

2021 Coahuila, 2021

2021 Baja California, 2021

2021 Colima, 2021

2021 Sinaloa, 2022

2022 Guerrero, 2022

2022 Baja California Sur, 2022

2022 Quintana Roo, 2022

2022 Puebla, 2024

2024 Jalisco, 2024

2024 Michoacán, 2024

2024 Chiapas, 2024

2024 San Luis Potosí, 2024

2024 Zacatecas, 2024

2024 Estado de México, 2024

2024 Chihuahua, 2025

2025 Nayarit, 2025

2025 Campeche, 2025

2025 Yucatán, 2025

2025 Tabasco, 2025

2025 Tlaxcala, 2025

En todos los estados antes mencionados, a excepción de Guerrero, Michoacán y Sinaloa (13 semanas), el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación. En el caso de Guerrero y Michoacán, se trata de un esquema particular de acuerdo a como lo señala Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Estos dos estados despenalizaron de manera absoluta el aborto, aunque aún se mantienen disposiciones para penalizar a quien asiste en la realización del procedimiento después de la semana 12.

¿Qué estados aún penalizan el aborto en México?

A pesar de que en septiembre de 2023, la SCJN declaró que es inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal de México, lo que significa que ninguna mujer en el país debería ser juzgada ni condenada por el aborto, existen ocho estados que aún conservan en sus códigos penales sanciones de incluso prisión para el aborto voluntario.

Aguascalientes: En este estado la cantidad de semanas para realizar el aborto voluntario es de 6 semanas, cantidad considerada insuficiente por grupos de derechos humanos.

En este estado la cantidad de semanas para realizar el aborto voluntario es de 6 semanas, cantidad considerada insuficiente por grupos de derechos humanos. Sonora: En este estado se contemplan las penas más altas en el país, yendo desde un año de cárcel hasta seis años.

En este estado se contemplan las penas más altas en el país, yendo desde un año de cárcel hasta seis años. Querétaro, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León y Tamaulipas: A pesar de amparos y resoluciones de inconstitucionalidad desde el Poder Judicial, mantienen tipificado como delito el aborto voluntario dentro de sus legislaciones locales.

A pesar de esto, se mantienen discusiones dentro de los estados mencionados, en donde dentro de las restricciones y condiciones para que el aborto no sea considerado ilegal, se encuentran el caso de violación, el peligro de muerte de la persona gestante, o por generar riesgos a la salud física y psicológica. A pesar de esto, el proceso para despenalizar el aborto se encuentra congelado en la mayor parte de estos estados.