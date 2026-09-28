México brinda certeza laboral a 568 prefectas y prefectos de Educación Básica: Mario Delgado

SEP

La SEP entregó nombramientos definitivos a 568 prefectas y prefectos de la Ciudad de México, integrantes de las secciones 9 y 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que este hecho inédito en la historia de la educación es resultado del compromiso del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el magisterio.

Durante la ceremonia, realizada en el “Patio del Trabajo” del edificio sede de la dependencia y del Museo Vivo del Muralismo y acompañado por el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas; el secretario general de la Sección 9 del SNTE en la Ciudad de México, Ulises Chávez Tenorio, y el secretario general de la Sección 10 del SNTE, Arturo Salazar Lara, señaló que la basificación reconoce la función fundamental que desempeñan prefectas y prefectos en las escuelas secundarias.

El secretario de Educación Pública destacó que en los gobiernos de la transformación se han realizado más de un millón 205 mil basificaciones, mientras que desde el decreto emitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para facilitar los cambios de centro de trabajo se han concretado más de 74 mil movimientos, con el propósito de acercar a maestras y maestros a sus comunidades y familias.

“También hubo otra forma de represión, de estigmatización contra el magisterio, la represión que yo le podría llamar salarial; durante la larga noche neoliberal, durante más de tres décadas, el magisterio vio cómo su salario iba perdiendo poder adquisitivo, al mismo tiempo que los culpaban de presuntas fallas del sistema educativo”, recalcó, “sin embargo, acabamos con la persecución, con la represión y pasamos al reconocimiento y a la basificación de nuestros aliados, las maestras y maestros. Los gobiernos anteriores les robaron la estabilidad. Hoy les regresamos la tranquilidad para que puedan mirar con calma el futuro”.

El titular de la SEP también vinculó los resultados de PISA con el trabajo cotidiano del magisterio, al señalar que las y los estudiantes mexicanos reportaron niveles de atención y acompañamiento de sus docentes por encima del promedio internacional, además de mayor curiosidad por descubrir conocimiento.

Explicó que los resultados también evidenciaron una disminución en la capacidad lectora y de comprensión, fenómeno que relacionó con el uso intensivo de dispositivos móviles, por lo que destacó la pertinencia de la regulación aprobada para restringir el uso de celulares en primarias y secundarias durante toda la jornada escolar, incluido el recreo, medida que entrará en vigor el 3 de noviembre, con excepciones vinculadas a situaciones de emergencia y bajo criterios de las comunidades escolares; para esta medida contamos con la opinión de alrededor de 500 mil docentes.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, señaló que los 568 prefectos y prefectas que recibieron su nombramiento definitivo obtienen el reconocimiento a años de trabajo y la certeza de un empleo estable, y señaló que las consultas nacionales realizadas por el sindicato para integrar el pliego de demandas y construir el sistema que sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) acumularon más de 10.7 millones de participaciones en el país.

Cepeda Salas informó que, en los últimos 8 años, el Estado mexicano se consolidó como un instrumento de justicia y no como espectador de las desigualdades, al señalar que durante los gobiernos de la cuarta transformación se ha impulsado una política de derechos laborales y consulta al magisterio.

En su oportunidad, el secretario general de la Sección 10 del SNTE, Arturo Salazar Lara, destacó la coordinación con la SEP y reconoció las gestiones realizadas para mejorar las condiciones laborales del magisterio de la Ciudad de México.

Describió la jornada cotidiana de las y los prefectos, desde la recepción de estudiantes hasta la vigilancia durante los recesos, la atención de conflictos, el seguimiento de ausencias y el acompañamiento a jóvenes que permanecen en los planteles al término de las clases, y celebró la pertinencia de los lineamientos para el uso de dispositivos en las escuelas.