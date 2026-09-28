Decomisan 100 kilos de droga ocultos en camioneta en Sonora

Detenidos Hombres detenidos por transportar droga en Sonora. (SSPC)

Autoridades detuvieron a dos hombres y aseguraron cerca de 100 kilos de drogas que eran transportados en compartimentos ocultos en una camioneta, en Sonora.

En el municipio de San Luis Rio Colorado, los agentes de seguridad ubicaron a dos hombres a bordo de un vehículo y les realizaron una inspección donde hallaron 47.5 kilos de metanfetamina, 28 kilos de cocaína, 12 kilos de goma de opio y 10 kilos de fentanilo, ocultos en distintas partes de una camioneta.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.