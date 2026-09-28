Profeco presenta mapa para identificar los mejores precios de la canasta Pacic

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, presentó un comparativo de precios promedio de los 24 productos que integran la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), por cadena comercial con cobertura nacional, con el objetivo de brindar información que permita decidir la mejor forma de adquirir los productos.

Presentó un mapa de calor clasificado por colores: verde para precios mínimos, amarillo para intermedios y rojo para máximos, que se publicará de manera mensual para que las personas consumidoras identifiquen los precios de cada uno de los artículos y tomen una mejor decisión al momento de adquirir los productos de la canasta básica.

Para demostrar el objetivo de esta guía, el titular de la dependencia, mencionó algunos productos, entre ellos, el aceite, cuyo precio más bajo fue $28.82, precio intermedio $33.96 y precio alto $35.52. En cuanto al informe del monitoreo semanal de precios de la canasta Pacic cuyo precio no debe exceder los $910.00 pesos, indicó que, del 14 al 18 de septiembre, el precio más bajo fue de $739.90 pesos, en Mega Soriana La Diana, en Acapulco, Guerrero. El más caro lo tuvo Ley Juventud, en Durango, Durango, en $911.77 pesos.

La revisión de precios por ciudad se llevó a cabo en Tultitlán, Estado de México; Puebla, Puebla, y Guadalajara, Jalisco, y en todas el precio más alto estuvo por debajo de los límites acordados.

Respecto del seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la gasolina regular y diésel, Escalante Ruiz informó que se han colocado lonas y sellos de advertencia por incumplimiento en dos gasolineras de Puebla, ambas de BP, por no justificar el cobro de precios altos en el litro de diésel.

El precio promedio nacional del litro de diésel al 25 de septiembre fue de $27.00, el más justo, de $26.89 pesos, fue el de Garcimax, de grupo Pemex, en Chalco, Estado de México, y el más caro estuvo en la estación de servicio Nora, de BP, en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en Tlaxcala, Tlaxcala, en $28.74 pesos.

Para ubicar cuáles son las gasolineras con precios justos de gasolina regular y diésel recomendó consultar el mapa virtual https://alertas.gob.mx/estaciones/.

Respecto a la herramienta Quién es Quién en Envío de Dinero, el procurador indicó que por 13 meses consecutivos, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la remesadora que más pesos da por los dólares enviados desde Estados Unidos a México.

En un ejemplo de un envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados al 24 de septiembre de 2026, en depósito a cuenta o transferencia pagó $7,142.21 pesos. La que dio menos fue Ria Money Transfer (6,771.39 pesos).

En envío en efectivo, Pangea Money Transfer pagó más, $7,316.00 pesos; Wells Fargo entregó menos, siendo $6,828.02 pesos.

El servidor público cerró su participación detallando que en la Revista del Consumidor #595 septiembre 2026 las personas consumidoras pueden leer en la sección “Qué hacer si…Decir adiós es un derecho” cuáles son los motivos por los que pueden cancelar una compra o la contratación de un servicio.