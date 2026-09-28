SICT atiende más de 74 mil kilómetros de carreteras con MegaBachetón 2026

MegaBachetón 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, a través del Programa MegaBachetón 2026, se han atendido 74 mil 701 kilómetros de la red carretera federal en distintas entidades del país, como parte de las labores de conservación de las vías.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Carreteras, con corte al 24 de septiembre se repararon 56 mil 906 baches, que en conjunto representan una superficie de 182 mil 099 metros cuadrados. Para estas tareas, la dependencia desplegó a 20 mil 260 trabajadores distribuidos en 920 cuadrillas.

Las labores también contemplan actividades de conservación rutinaria, entre ellas limpieza, bacheo, mantenimiento de drenajes y trabajos de señalización. En este rubro, la SICT registra un avance de 73 por ciento a nivel nacional.

La meta establecida es atender dos veces los 45 mil 617 kilómetros que conforman la Red Carretera Federal Libre de Peaje. Para realizar estas labores se cuenta con el apoyo de 5 mil 984 unidades de maquinaria especializada.

Además de los trabajos cotidianos, el programa contempla acciones de conservación periódica, enfocadas en recuperar las condiciones de las carreteras que presentan un mayor deterioro y mantener su funcionalidad, seguridad y vida útil.

Metros cuadrados atendidos

En este tipo de trabajos se intervienen elementos como la capa de rodadura, drenajes, señalización y distintas estructuras de las carreteras. Durante el periodo reportado, se atendió una superficie de 50 millones 185 mil 973 metros cuadrados.

Para estas labores se utilizaron 5 millones 771 mil 387 toneladas de mezcla asfáltica, como parte de los trabajos de mantenimiento mayor realizados en diferentes puntos de la red federal.

La SICT también utiliza Trenes de Pavimentación, equipos especializados con los que busca reducir costos y disminuir los tiempos de ejecución de las obras. A través de este mecanismo se ha dado mantenimiento a mil 164 kilómetros, equivalentes a una superficie de 8 millones 729 mil 495 metros cuadrados.

Red federal

Con el Programa MegaBachetón 2026, la dependencia mantiene trabajos en los más de 45 mil 600 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje y contempla además acciones de mantenimiento mayor en 18 mil kilómetros de vías.

La SICT, encabezada por Jesús Esteva Medina, señaló que estas labores forman parte de las acciones para atender las condiciones de la infraestructura carretera y responder a las necesidades de la población que utiliza diariamente estas vías.

En total, el programa mantiene el despliegue de miles de trabajadores, cuadrillas y maquinaria especializada para avanzar tanto en la conservación rutinaria como en las obras periódicas de las carreteras federales.