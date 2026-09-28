Morena designa a Elí Cervantes Rojas como coordinador estatal en SLP; “sí se puede ganar solos”, asegura ante ruptura de alianza

La carrera por San Luis Potosí Morena perfila ir sin alianzas en la entidad. (Especial)

Para una elección en la que se perfila que la alianza oficialista contienda por separado, el exsenador Elí César Eduardo Cervantes Rojas será el coordinador estatal de Morena en San Luis Potosí como primer paso para convertirse en candidato de ese partido de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovará la gubernatura de esa entidad.

Docente de profesión, Cervantes Rojas se perfila para contender por la gubernatura

Docente de profesión, Cervantes Rojas se perfila para contender contra la senadora del PVEM, Ruth González Silva, quien presumiblemente será la abanderada de ese partido de cara a la renovación de la gubernatura.

Aunque se mantienen las negociaciones, cada vez es más lejana la posibilidad de que se concrete la alianza oficialista en esa entidad, pues el candado contra el nepotismo que se mantiene en los estatutos de Morena impide una coalición entre esos partidos, ya que González Silva es la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Al rendir protesta, Elí Cervantes Rojas reiteró su rechazo al nepotismo y acusó que la población está cansada de la clase política que hace negocios al amparo del poder.

👆 Esta lunes, Elí César Cervantes Rojas fue designado como coordinador estatal de defensa de la transformación y soberanía nacional de Morena en San Luis Potosí.



Es el único estado donde no van en coalición, confirma Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de… pic.twitter.com/KUnM8yhofN — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 28, 2026

Acompañado de la dirigencia nacional de su partido, el coordinador estatal de Morena para San Luis Potosí reconoció que “el reto es grande” y que se requerirá trabajo en equipo, pero aseguró que sí se puede ganar la gubernatura para su partido, aunque no vayan en alianza.

Ello, luego de que el PT también valora la posibilidad de contender por separado en esa entidad.

“Sí se puede ganar solos o en alianza, porque tenemos fuerza propia y una marca muy fuerte que es Morena”, aseveró.

El exsenador agradeció el apoyo de todos los contendientes y llamó a sus equipos a sumarse al proyecto a fin de fortalecer esta propuesta rumbo a 2027.

“No es bueno llegar pronto y solo, sino juntos”, arengó.

Morena reconoce que enfrentará una contienda complicada

Ante la posibilidad de que Morena enfrente al PVEM, que es gobierno en esa entidad, Cervantes Rojas reconoció que la contienda no será fácil, por lo cual consideró que se requerirá trabajo en equipo para salir avantes y obtener el triunfo en los comicios por la gubernatura.

“Confío en que lo haremos juntos”, aseveró.