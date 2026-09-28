Jornada Laboral de 40 horas: Secretaría del Trabajo explica en qué casos se podrían asegurar los dos días de descanso obligatorios

Marath Baruch Bolaños López El secretario del Trabajo y Previsión Social habló sobre la reducción de la jornada laboral que dará inicio de manera gradual a partir de 2027.

El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, habló sobre la Jornada Laboral de 40 horas en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 28 de agosto, detallando cuáles serán los casos que podrían asegurar dos días de descanso.

De acuerdo con el secretario, la reducción de la jornada laboral se realizará de manera gradual a partir del 2027, hasta llegar a 40 horas en 2030.

Jornada Laboral de 40 Horas en México: ¿se garantizarán dos días de descanso?

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes, el secretario del Trabajo y Previsión Social compartió detalles sobre los días de descanso que existirán en la Jornada Laboral de 40 horas, cuyo cambio gradual dará inicio el siguiente año.

Según lo expuesto por Marath Bolaños, uno de los principales elementos que buscan garantizar es que “exista ese segundo de día de descanso asegurado”, no necesariamente obligatorio.

Para lograrlo, detalló la importancia del registro electrónico del tiempo en el espacio laboral, el cual ayudará a tener conciencia de las horas trabajadas, tanto ordinarias como extraordinarias.

“Tenemos que dejar claro el mantener el marco de la ley y respeto de derechos de personas trabajadoras”, indicó el secretario, resaltando el acuerdo entre partes cuando existieran las posibilidades de que un a persona trabaje más de su tiempo establecido, es decir, el trabajo extraordinario.

¿Cuándo empezará a establecerse la Jornada Laboral de 40 Horas en México y cómo?

La reducción de la jornada laboral comenzará en 2027, pasando de 48 a 46 horas, es decir, una reducción de 2 horas por año hasta llegar a las 40 horas en 2030.

Este formato escalonado busca los centros de trabajo sean capaces de reorganizar turnos y cargas de operación, sin que la reducción de horas afecte o disminuya el sueldo o las prestaciones actuales.

A partir de 2028, el límite de horas laborales bajará a 44 semanales, mientras que el tope de 2029 se ubicará en 42 horas semanales, alcanzando las 40 horas definitivas en 2030.