Huracán Polo mantiene categoría 3; autoridades llaman a extremar precauciones en Baja California Sur

Autoridades llaman a extremar precauciones en Baja California Sur

El huracán Polo, categoría 3, mantiene su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se prevé un primer impacto durante la tarde de este día al rededor de las 4 y 5 de la tarde como categoría 2o 3, informó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez , al tiempo que autoridades estatales y federales reforzaron las medidas preventivas ante el avance del fenómeno.

La zona de mayor atención se concentra en el municipio de Comondú, donde se encuentran desplegados los equipos de respuesta y protección civil. Posteriormente, se prevé un segundo impacto durante el martes en la costa centro de Sonora.

Piden permanecer en casas o acudir a refugios

La titular de Protección Civil llamó a la población de las comunidades ubicadas en el norte de Comondú a mantenerse atenta a las recomendaciones oficiales y, a partir de las 14:00 horas, permanecer en sus domicilios o trasladarse a refugios temporales en caso de encontrarse en una zona de riesgo.

Entre las localidades señaladas se encuentran La Ballena, San Juanico, Las Barrancas, Francisco Villa, La Poza Grande, Guadalupe, Santo Domingo, San Andrés, San José de Comondú, La Laguna y Ciudad Insurgentes.

También se pidió extremar precauciones en comunidades del sur de Mulegé, entre ellas Cadegé, Heroica Mulegé, Punta Chivato, Santa Rosalía, Isla San Marcos, Palo Verde, San Bruno y San Lucas, así como en localidades del municipio de Loreto, como San Juan Bautista, San Juaniquito, San Nicolás, Loreto y San Javier.

A partir de las 14:00 horas se prevé restringir la movilidad principalmente en estas comunidades, mientras que en los cinco municipios de Baja California Sur —incluidos La Paz y Los Cabos— se mantiene el llamado a seguir la información oficial sobre la trayectoria del ciclón.

Hasta el momento, 78 personas han sido evacuadas de manera preventiva y trasladadas a un refugio en Ciudad Constitución.

Las autoridades recomendaron no salir a la calle, mantenerse alejados de árboles, espectaculares y otros objetos que puedan representar un riesgo, así como acudir a los refugios temporales cuando exista peligro en los domicilios.

Suspenden actividades marítimas

Como parte de las medidas preventivas, se informó que el acceso a las playas está restringido y toda actividad marítima permanece suspendida.

Además, autoridades revisan zonas costeras, vados, ríos, puentes y caminos susceptibles de sufrir afectaciones para evitar que la población ingrese a lugares de alto riesgo.

También se advirtió que podrían registrarse interrupciones temporales en los servicios de electricidad e internet, posiblemente hasta la medianoche. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya posicionó personal y equipos en puntos estratégicos para iniciar las labores de restablecimiento en cuanto las condiciones lo permitan.

La Comisión Nacional del Agua y las autoridades de infraestructura y comunicaciones también se mantienen preparadas ante posibles daños.

Coordinación federal y estatal

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, destacó la coordinación con el Gobierno federal y agradeció el despliegue de elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, que participan en las labores de protección civil.

En la reunión del puesto de comando también participaron autoridades estatales y municipales, así como dependencias federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Conagua, CFE, Pemex, Salud y Educación.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se mantendrá comunicación con Protección Civil y el Gobierno de Baja California Sur para informar sobre la evolución de Polo y las medidas que deberá adoptar la población.

Asimismo, se dará seguimiento a la tormenta tropical Rachel, localizada a 405 kilómetros de Acapulco, cuyo desplazamiento se prevé de manera paralela al territorio nacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a consultar únicamente información oficial y mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil, particularmente a partir de las 14:00 horas, cuando se espera un incremento en la intensidad de las lluvias en las zonas bajo vigilancia.