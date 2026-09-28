Sheinbaum pide respetar encuestas de Morena y designación de Coordinadores rumbo a 2027

Claudia Sheinbaum pide respetar encuestas de Morena (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que es natural que algunos aspirantes o militantes de Morena no estén de acuerdo con los resultados de las próximas definiciones internas, pero confió en que el proceso se mantenga dentro de los mecanismos establecidos por el partido.

Durante sus declaraciones, Sheinbaum pidió que quienes no resulten seleccionados se apeguen al resultado de las encuestas, método que, dijo, se ha utilizado en Morena para definir este tipo de posiciones. La presidenta también llamó a mantener el diálogo entre quienes participan en los procesos internos.

Llamado a respetar las encuestas

Sheinbaum explicó que las diferencias entre los participantes pueden presentarse durante las definiciones, por lo que consideró importante que el procedimiento se lleve a cabo conforme al mecanismo establecido.

“Es natural que haya personas que a lo mejor no estén de acuerdo. Yo lo que espero pues es que sea a través del mecanismo que siempre se usa, que son las encuestas”, comentó.

La presidenta señaló que entiende que Morena está utilizando este mecanismo para definir a sus coordinadores y destacó que, desde la formación del partido, se ha recurrido a encuestas con una metodología similar para estos procesos.

“Es un mecanismo, esa encuesta se usa la misma, el mismo tipo de encuesta, el mismo mecanismo, la misma metodología desde creo que el 2000, desde la formación de Morena, 2015, creo. Para la elección del 2015”, explicó.

Diálogo con quienes no sean seleccionados

Ante la posibilidad de que haya inconformidades después de las definiciones, Sheinbaum consideró importante que exista comunicación entre los distintos participantes, particularmente con quienes no obtengan el reconocimiento de las encuestas.

La presidenta evitó involucrarse directamente en las decisiones internas de Morena y señaló que corresponde al partido conducir este proceso, aunque reconoció que mantener la unidad es un escenario deseable para las definiciones rumbo a 2027.

“No quisiera yo meterme en el tema particular de Morena, obviamente lo que mencionas, pues es lo deseable. Pero pues es un asunto ya del partido”, expresó.

Sheinbaum agregó que lo importante será que se cumpla correctamente el procedimiento y que quienes no resulten favorecidos mantengan el diálogo con el resto de los participantes.

“Evidentemente pues lo que se busca es que se cumpla bien el procedimiento como siempre se ha hecho y que siempre tengan el diálogo quienes no obtuvieron el reconocimiento de la encuesta”, señaló.