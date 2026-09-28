Trabajadores de plataformas y del campo reciben nuevas medidas de protección laboral

Marath Baruch Bolaños

Durante el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum, la política laboral registró avances en materia de ingresos, protección social, reducción de la jornada de trabajo y acceso a seguridad social, de acuerdo con el informe presentado por el secretario del Trabajo Marath Baruch Bolaños.

Entre los principales resultados se destacó que en agosto de 2026 la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 62.6 millones de personas, mientras que la población ocupada llegó a 60.7 millones, cifra que representa 1.3 millones más que en agosto de 2025.

El informe también señaló un incremento en la participación económica de las mujeres, que alcanzó 41 por ciento, un aumento de 2.2 puntos. Asimismo, el porcentaje de personas trabajadoras que laboran más de 48 horas semanales disminuyó de 27.1 a 22.2 por ciento entre 2020 y 2025.

Salario mínimo aumenta 154% en términos reales

Uno de los principales cambios reportados corresponde a la recuperación del salario mínimo. Desde 2018, éste ha registrado un incremento de 154 por ciento en términos reales, al pasar de 88 pesos diarios en ese año a 315 pesos diarios en 2026, equivalente a un ingreso mensual de 9 mil 584 pesos.

De acuerdo con el informe, en 2018 el salario mínimo permitía adquirir aproximadamente 0.8 canastas básicas, mientras que actualmente alcanza para 1.9 canastas básicas.

Otro de los compromisos señalados es la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030.

El próximo año comenzará la primera reducción de dos horas y, de acuerdo con la información presentada, la medida beneficiará directamente a más de 13 millones de personas trabajadoras. El proceso se realizará sin disminución de salarios ni prestaciones.

Trabajadores de plataformas acceden a seguridad social

En materia de plataformas digitales, se informó que al cierre de agosto 199 mil 454 personas habían superado el umbral de ingreso establecido y cuentan con acceso completo a la seguridad social.

Además, 1 millón 772 mil 292 personas fueron beneficiadas con protección contra riesgos de trabajo, incluso cuando realizan actividades de manera ocasional, como una vez por semana o una hora al día.

Certificado laboral para agroexportaciones

El gobierno también puso en marcha un programa piloto del Certificado Laboral para la Agroexportación, orientado a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en las cadenas agroexportadoras.

El programa inició el 17 de septiembre con empresas exportadoras de aguacate y, a partir del 1 de octubre, el certificado será requisito para exportar este producto. La estrategia busca beneficiar aproximadamente a 200 mil trabajadores del campo.

Durante la explicación del mecanismo se detalló que el certificado permitirá calcular, con base en los registros de exportación, el número de trabajadores que deberían estar formalmente registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La estrategia comenzará con el aguacate y posteriormente se ampliará a otros productos, como las berries.

Jóvenes Construyendo el Futuro suma 3.6 millones de beneficiarios

En cuanto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se informó que desde su creación ha beneficiado a más de 3.6 millones de jóvenes, con una inversión superior a 177 mil millones de pesos.

Del total de beneficiarios, 58 por ciento son mujeres y 42 por ciento hombres. Además, siete de cada 10 egresados tienen posteriormente una actividad productiva, ya sea mediante un empleo o al incorporarse nuevamente a los estudios.

Durante el segundo año de gobierno, el programa atendió a 619 mil jóvenes, con una inversión de 44 mil millones de pesos.

Las autoridades señalaron que estos programas forman parte de una política laboral orientada a ampliar la protección social, mejorar los ingresos y fortalecer las condiciones de trabajo de distintos sectores de la población.