Embajada Británica, Fundación México Vivo y Reckitt, realizan jornada prevención del embarazo adolescente a jóvenes de Veracruz

Feria de salud sexual La Embajada Británica en nuestro país, en conjunto con la Fundación México Vivo y Reckitt, realizaron una jornada prevención del embarazo adolescente a jóvenes del estado de Veracruz, entidad en la que en 2023, registró 6,613 nacimientos en adolescentes entre 10 y 17 años. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, la alianza PARESS llevó la feria de salud sexual “Que no te metan gol” al Bachillerato

La alianza PARESS, integrada por la Embajada Británica en nuestro país, Fundación México Vivo y Reckitt, permitió llevar la feria de salud sexual “Que no te metan gol” al Bachillerato de Tlapacoyan, en el estado de Veracruz, con el fin de prevenir el embarazo no planeado en jóvenes adolescentes.

Lo anterior, debido a que en nuestro país, 10.4% de las jóvenes de 15 a 19 años había tenido al menos un embarazo en los cinco años previos a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, aunado al hecho de que de las jóvenes que ya habían iniciado su vida sexual, el 28.7% no utilizó un método anticonceptivo en su primera relación.

En el estado de Veracruz, durante 2023 se registraron 6,613 nacimientos de jóvenes entre 10 y 17 años de aquella entidad, lo que ha dejado en claro la necesidad de información, acompañamiento y acceso a servicios.

De ahí que la alianza, la cual se concretó gracias a la colaboración y coordinación de la diputada Mónica Herrera Villavicencio y autoridades escolares, quienes facilitaron este encuentro con la comunidad estudiantil.

Rodrigo Moheno, presidente de Fundación México Vivo resaltó que “las juventudes necesitan espacios donde puedan hablar de sexualidad con confianza, hacer preguntas y recibir respuestas claras, sin juicios. Cuando la educación sexual llega a sus escuelas de una forma cercana y participativa, les damos herramientas para reconocer sus derechos y tomar decisiones informadas”.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, -26 de septiembre-, se convocó a 650 estudiantes del bachillerato y 30 invitados de otras instituciones, a quienes se les brindó información respecto de la importancia de la educación sexual integral en esta etapa de la vida. Después, las y los jóvenes recorrieron una feria diseñada para aprender mediante preguntas, juegos y trabajo en equipo.

Durante la jornada los jóvenes pudieron revisar conceptos relacionados con la prevención y los derechos sexuales, juegos en los que se les plantearon situaciones y preguntas en un juego de estrategia para reflexionar sobre la toma de decisiones. el juego “Gol por la salud sexual”, combinó una dinámica deportiva con preguntas sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y prevención del embarazo no planificado.

En cada una de las dinámicas se procuró brindar información clara y accesible a los estudiantes, para inspirarles confianza a preguntar lo que quizá no se atreverían en una conferencia, contrastar ideas con sus compañeros y reconocer que cuidar su salud sexual supone contar con información confiable y conocer sus opciones.

La Embajada Británica en México subrayó el valor de escuchar las inquietudes de las juventudes y responder a ellas con información pertinente. Su participación en PARESS refleja la importancia de sumar esfuerzos entre distintos sectores para acercar estas oportunidades de aprendizaje a comunidades como Tlapacoyan.