Registro Beca Gertrudis Bocanegra 2026: ¿Quiénes y cómo pueden solicitar este apoyo? (Gobierno de México/Pexels)

Con el objetivo de que las y los estudiantes no interrumpan sus estudios y terminen su formación escolar, el Gobierno de México ha creado apoyos económicos para los diferentes niveles escolares y estados del país.

Este miércoles 30 de septiembre terminan los registros para las becas de Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

¿Para quiénes está dedicada la Beca Gertrudis Bocanegra?

Esta beca está dirigida a las y los estudiantes de nivel superior de instituciones consideradas susceptibles de atención de los estados de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.

El apoyo económico que se otorga es de $1,900 pesos bimestrales durante 10 meses, sin contar el periodo vacacional de julio y agosto, que de depositan a través de la Tarjetas del Banco del Bienestar.

Podrá solicitarse por un máximo de 40 meses siempre y cuando la o el estudiante sigan cumpliendo los requisitos establecidos.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra?

De acuerdo con la página del Gobierno de México, solo necesitas cumplir 2 requisitos:

Estar inscrita o inscrito en una institución pública de educación susceptibles de atención en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas. Tener hasta 29 años cumplidos.

¿Qué significa ‘susceptibles de atención’?

Esto hace referencia a instituciones que se encuentran fuera de localidades prioritarias o marginadas. Puedes buscar el nivel de tu escuela usando la Clave del Centro de Trabajo (CCT).

¿Cómo puedo registrarme a la Beca Gertrudis Bocanegra?

El registro se realiza por medio de Llave MX en el portal de la beca Gertrudis Bocanegra, iniciando sesión o creado una nueva cuenta.

Debes registrar tus datos de estudiante y en caso de ser menor de edad, registrar los datos de tu madre, padre, tutor o tutora.

y en caso de ser menor de edad, registrar los datos de tu madre, padre, tutor o tutora. Descargar el comprobante de inscripción, posteriormente la información entrará en etapa de evaluación.

¿Qué documentos necesito?

Para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra, necesitas tener a la mano los siguientes documentos.

CURP.

CCT de la institución educativa.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Es caso de ser menor de edad, también es necesario incluir los documentos de tu madre, padre, tutor o tutora.