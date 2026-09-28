Registro Beca Gertrudis Bocanegra 2026: ¿Quiénes y cómo pueden solicitar este apoyo?

Con el objetivo de que las y los estudiantes no interrumpan sus estudios y terminen su formación escolar, el Gobierno de México ha creado apoyos económicos para los diferentes niveles escolares y estados del país.
Este miércoles 30 de septiembre terminan los registros para las becas de Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.
¿Para quiénes está dedicada la Beca Gertrudis Bocanegra?
Esta beca está dirigida a las y los estudiantes de nivel superior de instituciones consideradas susceptibles de atención de los estados de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.
El apoyo económico que se otorga es de $1,900 pesos bimestrales durante 10 meses, sin contar el periodo vacacional de julio y agosto, que de depositan a través de la Tarjetas del Banco del Bienestar.
Podrá solicitarse por un máximo de 40 meses siempre y cuando la o el estudiante sigan cumpliendo los requisitos establecidos.
¿Quiénes pueden solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra?
De acuerdo con la página del Gobierno de México, solo necesitas cumplir 2 requisitos:
- Estar inscrita o inscrito en una institución pública de educación susceptibles de atención en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas.
- Tener hasta 29 años cumplidos.
¿Qué significa ‘susceptibles de atención’?
Esto hace referencia a instituciones que se encuentran fuera de localidades prioritarias o marginadas. Puedes buscar el nivel de tu escuela usando la Clave del Centro de Trabajo (CCT).
¿Cómo puedo registrarme a la Beca Gertrudis Bocanegra?
El registro se realiza por medio de Llave MX en el portal de la beca Gertrudis Bocanegra, iniciando sesión o creado una nueva cuenta.
- Debes registrar tus datos de estudiante y en caso de ser menor de edad, registrar los datos de tu madre, padre, tutor o tutora.
- Descargar el comprobante de inscripción, posteriormente la información entrará en etapa de evaluación.
¿Qué documentos necesito?
Para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra, necesitas tener a la mano los siguientes documentos.
- CURP.
- CCT de la institución educativa.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
Es caso de ser menor de edad, también es necesario incluir los documentos de tu madre, padre, tutor o tutora.
- CURP.
- Número de celular.
- Correo electrónico.
- Identificación oficial digitalizada.