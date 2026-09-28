Gana Cruz Cuellar la partida a Andrea y Adán

Entre gritos de “¡Unidad!” y “¡Viva Chihuahua!”, Morena designó al presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez como su coordinador estatal en Chihuahua, con lo que dejó en el camino a la senadora con licencia, Andrea Chávez, identificad como cercana al ex coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

Morena

Con cuatro horas de retraso que incluyeron un fuerte “jaloneo” interno, Morena dio a conocer este nombramiento cerca de la medianoche de este lunes donde se concluyó el proceso donde se nombró a 10 mujeres y 7 hombres como coordinadoras y coordinadores estatales de Morena—PVEM rumbo a los comicios del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas.

Esta definición se realizó en medio de los amagos de fractura del PVEM que condicionó su apoyo a una coalición en esta entidad a que el coordinador estatal fuera Croz Pérez con lo cual vetó a Andrea Chávez, quien era apoyara por el PT.

Pérez Cuéllar inició su trayectoria en el PAN en 1988, donde permaneció hasta 2015 en el que fue dirigente estatal, diputado local y diputado federal.

En 2018 llegó al Senado por Morena y en 2021 ganó la Alcaldía de Ciudad Juárez, cargo para el que fue reelecto en 2024.

Al rendir protesta, Pérez Cuéllar aseguró que a partir de ahora trabajará por la unidad del movimiento y dejará atrás la contienda interna.

“Nadie será excluido y todos tendrán una responsabilidad”, aseveró

Acompañado de la dirigencia nacional de Morena, Pérez Cuéllar arremetió contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos a quien calificó de traidora a la patria y entreguista.

“Ha traicionado a la patria y ha sido entreguista”, aseveró

Pérez Cuéllar aseveró que están dadas las condiciones para propinar una derrota ejemplar al “neo panismo frívolo” y advirtió que no le darán tregua.

“su derrota será ejemplar porque nos da vergüenza su entreguismo”, recalcó

En tanto la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel aseguró que tras este proceso están obligado a cuidar la unidad del movimiento y caminar juntos.

“Estamos obligados a sacar a la derecha, al PAN corrupto y eso solo lo haremos con organización y unidad”, indicó ante la mirada de Andrea Chávez.