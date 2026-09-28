Presentarán nuevas líneas de investigación a partir de análisis de carpetas y teléfonos del caso Ayotzinapa (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes se presentarán nuevas líneas de investigación derivadas de la aplicación de mecanismos y metodologías que no habían sido utilizados previamente para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayoztinapa.

La información contempla el análisis de las propias carpetas de investigación, así como de los teléfonos utilizados durante la noche de los hechos y en momentos posteriores, con el objetivo de identificar nuevos elementos que permitan avanzar en las indagatorias.

De acuerdo con lo informado, las investigaciones han permitido establecer nuevas líneas que serán expuestas durante la presentación de este día, junto con los resultados obtenidos a partir de los elementos recabados.

Lamandataria enfatizó que la investigación permanece abierta, por lo que los datos que se darán a conocer corresponden a los nuevos elementos identificados y a las líneas que éstos han permitido desarrollar.

El objetivo, explicó, es informar hacia dónde están conduciendo estos nuevos indicios y cuáles son los avances derivados de las metodologías aplicadas recientemente.