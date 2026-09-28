Traslado de Ruffo Appel por tierra se realizó por orden de un juez, informa Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el traslado por tierra del ex presidente de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, pese a la larga distancia del recorrido, se habría realizado conforme a una determinación judicial y con el consentimiento de su defensa.

Durante sus declaraciones, la mandataria explicó que consultó el tema con integrantes de su gabinete, quienes le informaron que el traslado terrestre respondió a una orden emitida por un juez.

“Me dijeron que se siguió la orden del juez. Esa fue la contestación que me dieron”, señaló.

Sheinbaum reconoció que se trata de un trayecto considerablemente largo, por lo que consideró que la Fiscalía correspondiente podría proporcionar mayores detalles sobre las razones y condiciones en que se efectuó el traslado.

La Presidenta agregó que este tipo de procedimiento se ha realizado en otras ocasiones y que, de acuerdo con la información que recibió, es una modalidad que puede establecer el juez, salvo que exista alguna circunstancia adicional de riesgo que amerite modificarla.

Asimismo, indicó que, según lo informado por su gabinete, la defensa de la persona trasladada habría estado de acuerdo con la determinación judicial.

No obstante, Sheinbaum subrayó que no cuenta con certeza directa sobre todos los detalles del caso y aclaró que su versión se basa en la información que le fue proporcionada durante la mañana.

“Si la Fiscalía pudiera informar, la información que yo tengo es que fue una determinación del juez y estuvo de acuerdo su defensa”, puntualizó.