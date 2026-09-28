Tormenta tropical Rachel avanza por las costas del Pacífico siguiendo la trayectoria de Polo

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La tormenta tropical Rachel avanza este lunes por las costas del Pacífico, con una aproximación similar a la trayectoria que tuvo el huracán Polo, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, aseguró que las trayectorias de ambos fenómenos meteorológicos no son inusuales.

“Las trayectorias de Polo y de Rachel no son inusuales; históricamente, en septiembre y octubre, los ciclones llegan a recurvar hacia Baja California Sur y hacia Sinaloa; es una condición meteorológica que pasa durante estos meses, que es justo cuando empieza a llegar el otoño y los frentes fríos comienzan a mover toda la configuración y por eso son más cercanos a la costa”, precisó.

Rachel se localizó a 400 kilómetros al suroeste de Acapulco, 555 kilómetros de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y se desplaza a 17 km/h.

La advertencia está vigente desde Punta San Telmo a Playa Perula y Cabo Corrientes al estimarse que Rachel se intensifique hasta convertirse en huracán a mediados de la semana.

“Según la trayectoria prevista, se espera que el centro de Rachel se mueva en paralelo a la costa del suroeste de México, pero manteniéndose mar adentro”, destacó el NHC.

Asimismo, pronostica que Rachel generará fuertes lluvias en las zonas costeras de los estados de Guerrero, Michoacán y Colima con vientos de 260 kilómetros.

De esta forma, las marejadas generadas por Rachel podrían afectar porciones de la costa suroeste de México durante los próximos dos días y propagarse hacia el norte hasta mediados de semana.

Debido al escenario actual, las autoridades pidieron a la población extremar precauciones.