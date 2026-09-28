Servicio Universal de Salud tendrá 12,750 consultorios para ampliar la atención primaria en 2027

Servicio Universal de Salud La Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar abrirán 12,500 consultorios como parte de la estrategia Servicio Universal de Salud (SUS), para llevar atención primaria a la salud en todo el país

El Servicio Universal de Salud (SUS) contempla poner en operación 12,750 consultorios para enero de 2027, mediante el aprovechamiento de espacios existentes y la habilitación de nuevos puntos de atención, para acercar servicios de salud a comunidades y ampliar la capacidad de atención primaria.

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseveró que “estamos en presencia de lo que es verdaderamente una transformación de la atención a las personas en lo que se refiere al sector salud”.

El SUS, destacó, permitirá avanzar hacia una atención coordinada entre las instituciones públicas y responder de manera oportuna a necesidades frecuentes de salud, como infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales, traumatismos y otros padecimientos agudos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, refirió que los Consultorios SUS forman parte de una estrategia preventiva e interconectada que permitirá aprovechar cada contacto de las personas con los servicios médicos para fortalecer la prevención, el control de padecimientos y, cuando corresponda, la referencia a otros niveles de atención.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que los referidos consultorios aplicarán un Modelo de Atención Homologado bajo el principio de cero rechazo, para que toda persona pueda ser recibida, valorada y orientada y, cuando sea necesario, referida de manera segura, independientemente de su condición laboral.

Asimismo, estarán integrados a una red pública articulada para dar continuidad a la atención y facilitar el acceso a los servicios que no puedan resolverse en el primer contacto.

Se destacó lo anterior, en el marco de la Reunión Nacional de Organización del Servicio Universal de Salud, a la cual asistieron además representantes de las 24 entidades federativas participantes, entre ellos secretarios estatales de Salud, delegados de Programas para el Bienestar y del IMSS-Bienestar, responsables estatales del SUS y directivos del sector salud.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que estos nuevos consultorios complementarán Salud Casa por Casa, programa mediante el cual 20 mil profesionales de la salud realizan visitas domiciliarias gratuitas a adultos mayores y con discapacidad derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, dijo que en la actualidad, las instituciones participantes brindan cerca de 200 millones de consultas de primer nivel anuales, y los Consultorios SUS brindarán alrededor de 50 millones de consultas adicionales al año.

Los consultorios operarán bajo criterios homologados de infraestructura, mobiliario, equipamiento y conectividad, y contarán con personal médico, de enfermería y auxiliar, con base en las necesidades de cada comunidad.

En las zonas rurales se privilegiará la cercanía mediante casas de salud y otros espacios, mientras que en las zonas urbanas se ampliará la capacidad de atención. Se contempla el uso de herramientas tecnológicas para facilitar la atención remota en caso necesario.

Asimismo, el director general del ISSSTE, Martí Batres, señaló que el Instituto contribuirá al proyecto con 500 consultorios, en los que se atenderán padecimientos frecuentes y se dará seguimiento a enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad.

Con esta estrategia, las instituciones del sector avanzan en la integración de una red de atención primaria articulada, para que las personas cuenten con un punto de atención cercano y puedan acceder, cuando lo requieran, a otros servicios dentro de la red pública de salud, sin importar la derechohabiencia.