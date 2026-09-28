Por paridad de género Morena cede al PVEM coordinación en Nayarit a través de Jasmin Bugarín

Jasmin Bugarín coordinadora de Nayarit

El Partido Verde Ecologista de México logró obtener la segunda coordinación estatal rumbo al 2027 en la alianza que mantiene con Morena luego de que la senadora con licencia del partido verde, Jasmin Bugarín se quedó con ese cargo por “ajustes de paridad” pese a que la encuesta la ganó el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana.

“Por ajuste de género, Jasmin Bugarín será la responsable de la coordinación estatal aunque a encuesta la ganó Héctor Santana. Reconocemos a Héctor por su trabajo y disposición a abrirnos paso a las mujeres en este país”, aseveró la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Con ello, Morena cedió al PVEM dos coordinaciones estatales: Quintana Roo y ahora Nayarit.

El coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar destacó la transparencia de las encuesta que se realizan en Morena y llamó a cerrar filas.

“Todos en unidad”, demandó