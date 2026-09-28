Refuerzan seguridad en Morelos tras homicidios de estudiantes

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reforzó la presencia de autoridades de seguridad en distintas zonas de Morelos, particularmente en Cuautla, ante los hechos violentos registrados en la entidad y los homicidios de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Durante sus declaraciones, la mandataria señaló que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer comunicación con la gobernadora de Morelos y con la rectora de la universidad, con el objetivo de conocer directamente la situación y analizar medidas adicionales de prevención para la comunidad estudiantil.
“Le pedí hoy a la secretaria de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la universidad por el muy, muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida”, señaló.
Sheinbaum indicó que también se buscará establecer comunicación con los propios estudiantes para conocer sus preocupaciones y determinar qué acciones pueden implementarse para fortalecer su seguridad.
La presidenta agregó que pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, trabajar particularmente en Cuernavaca, donde, dijo, se ha registrado una disminución importante en los homicidios, aunque persisten incrementos en delitos del fuero común, principalmente robos y otros ilícitos.
En este sentido, señaló que el Gobierno federal mantendrá coordinación con la administración estatal para identificar las necesidades de apoyo y reforzar las acciones de seguridad.
“Vamos a estar en contacto y coordinándonos con la gobernadora para ver en qué necesita nuestro apoyo”, puntualizó.