Unos 15 millones de mexicanos en el país poseen doble nacionalidad, afirma Larry Rubin tras polémica reforma (Pexels)

La iniciativa que plantea restricciones para ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad genera preocupación entre organizaciones que representan a la comunidad mexicana en el exterior, pues advirtieron que podría crear una distinción entre ciudadanos de primera y segunda categoría y estigmatizar a millones de personas por contar con una segunda nacionalidad.

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, afirmó que alrededor de 15 millones de ciudadanos mexicanos que viven en el país cuentan con doble nacionalidad, a los que se suman millones de migrantes y mexicanos que residen fuera del territorio nacional.

Advirtió que la propuesta podría limitar incluso la posibilidad de que las nuevas generaciones de mexicanos en el extranjero participen plenamente en asuntos públicos y en el servicio al país.

“El llamado, particularmente a los senadores de la coalición, es que voten con su conciencia y escuchando a la gente que están representando”, señaló.

Recordó que los mexicanos que viven fuera del país mantienen vínculos económicos y familiares con México y que las remesas representan una parte relevante de esa relación.

En ese sentido, advirtió que cualquier medida que pueda interpretarse como un rechazo o estigmatización hacia los mexicanos que viven fuera del territorio nacional podría enviar un mensaje contradictorio a una comunidad que mantiene fuertes lazos con el país.

“Darles la espalda a los migrantes es darles una bofetada”, expresó Rubin, al cuestionar que México reconozca la importancia de las remesas y, al mismo tiempo, pueda adoptar medidas que, desde su perspectiva, afecten los derechos o la participación de quienes tienen doble nacionalidad.

Rubin insistió en que los senadores deberán valorar las consecuencias de su decisión y sostuvo que la discusión debe realizarse tomando en cuenta a los aproximadamente 15 millones de mexicanos con doble nacionalidad y a las comunidades mexicanas que viven en el extranjero.

Rubin sostuvo que el punto central de la preocupación es que la iniciativa, según su interpretación, establecería una diferenciación injustificada entre mexicanos por su condición de doble nacionalidad.

Consideró que se trata de una medida discriminatoria y cuestionó que se pueda catalogar como “traidores” a ciudadanos mexicanos únicamente por contar con otra nacionalidad.

Como ejemplo, mencionó a deportistas que poseen doble nacionalidad y representan a México en competencias internacionales, una situación que, dijo, no ha sido utilizada para cuestionar su lealtad al país.

“Muchos de ellos no creen en la propuesta, pero están siendo forzados por la coalición”, afirmó al referirse a los legisladores que deberán pronunciarse sobre la reforma.

Rubin señaló que la organización busca que los legisladores analicen la propuesta de manera individual y ejerzan su voto de acuerdo con su conciencia.

En particular, llamó a los senadores de la coalición oficialista a considerar el impacto que tendría la reforma sobre los mexicanos con doble nacionalidad y sobre las comunidades migrantes.

El dirigente también vinculó el debate con la relación de México con sus connacionales en el exterior.