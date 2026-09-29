Morena presentó la metodología de sus encuestas que definieron a los 17 Coordinaciones Estatales de la 4T

Morena presenta la metodología de las encuestas para definir sus Coordinaciones Estatales

Después de un largo proceso para designar a los coordinadores internos de diferentes estados del país y que se dividió en cuatro etapas (25 y 26 de agosto y 15 y 28 de septiembre), Morena presentó este martes los resultados de las encuestas con las que cada uno de ellos fueron designados rumbo a las elecciones de 2027. Con ayuda de tablas mostró qué puntaje obtuvo cada aspirante el los diferentes rubros evaluados.

Según se informó, los porcentajes obtenidos por cada aspirante no fueron sumados directamente si no que el partido asignó un valor distinto a ocho variables y otorgó los puntos de cada una a quien consiguió el porcentaje más alto.

Cada encuesta podría alcanzar 10 puntos. La opinión positiva representó 2 puntos, honestidad, 1.25, cercanía con la gente, 0.25, conocimiento del estado, 0.25, cumplimiento de su palabra, 0.25, opinión sobre quién es buen candidato, 1, disposición a votar por el perfil, 2 y preferencia como candidato de Morena, PT o PVEM, 3.

En las entidades con más registros de aspirantes, el partido realizó primero una encuesta telefónica, con el objetivo de medir el conocimiento de los aspirantes y definir quiénes pasarían a la siguiente etapa. Posteriormente se llevaron a cabo visitas a los domicilios.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, detalló que estas mediciones fueron realizadas con apoyo de casas encuestadoras y que los cuestionarios utilizaron los mismos criterios para obtener los resultados.

Las casas encuestadoras que participaron en estas etapa son, Buendía & Márquez, Covarrubias y Asociados, Defoe, Enkoll, Mendoza Blanco y Asociados, De las Heras Demotecnia y Votia.

Sus cuestionarios contenían preguntas sobre cómo conocían los ciudadanos a cada aspirante, qué opinión tenían de ellos y qué tanta disposición mostraban para votar por cada perfil.

El mejor ejemplo para la demostración de este ejercicio es el caso de Chihuahua, donde Cruz Pérez Cuéllar terminó con 8.50 puntos, mientras Andrea Chávez obtuvo 1.50. Aunque parezca una gran diferencia entre los puntajes, la tabla muestra que Chávez obtuvo el punto en dos variables: honestidad y cercanía con la gente. Pérez Cuéllar, en cambio, consiguió los puntos correspondientes a conocimiento, opinión positiva, buen candidato, disposición a votar y preferencia como candidato de Morena, PT o PVEM.

En opinión positiva, Pérez Cuéllar registró 29.65%, frente a 29.48% de Chávez. La diferencia fue de apenas 0.17 puntos porcentuales, pero el valor de ese rubro era de dos puntos, por lo que el candidato que quedó arriba recibió toda esa puntuación.

Los resultados dejan claro que la metodología fue la clave principal de esta decisión, pues una diferencia pequeña en el porcentaje podría definir quién se quedaba con el valor completo de un rubro.

Morena realizó 16 encuestas para definir 17 coordinaciones, ya que el caso de San Luis Potosí representó una excepción: Elí César Cervantes fue designado por consenso y no mediante una medición.

El partido además, incorporó en las encuestas perfiles propuestos por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, además de los aspirantes surgidos de su proceso interno.

En total, el proceso comenzó con casi 300 registros, de acuerdo con Citlalli Hernández. Después de la revisión de los requisitos, los perfiles pasaron por las distintas etapas de medición.

Las 17 coordinaciones quedaron de la siguiente manera:

Aguascalientes : Nora Ruvalcaba

: Nora Ruvalcaba Baja California : Julieta Ramírez

: Julieta Ramírez Baja California Sur : Manuel Cota

: Manuel Cota Campeche : Pablo Gutiérrez Lazarus

: Pablo Gutiérrez Lazarus Chihuahua : Cruz Pérez Cuéllar

: Cruz Pérez Cuéllar Colima : Rosa María Bayardo

: Rosa María Bayardo Guerrero : Beatriz Mojica

: Beatriz Mojica Michoacán : Carlos Torres Piña

: Carlos Torres Piña Nayarit : Jasmine Bugarín

: Jasmine Bugarín Nuevo León : Clara Luz Flores

: Clara Luz Flores Querétaro : Santiago Nieto

: Santiago Nieto Quintana Roo : Eugenio Segura

: Eugenio Segura San Luis Potosí : Elí César Cervantes

: Elí César Cervantes Sinaloa : Imelda Castro

: Imelda Castro Sonora : Lorenia Valles

: Lorenia Valles Tlaxcala : Ana Lilia Rivera

: Ana Lilia Rivera Zacatecas: Verónica Díaz

Las tablas demuestran que la popularidad del candidato no era lo más importante en esta contienda, pues en cada caso el perfil podía quedarse con el punto de conocimiento pero perder otros rubros con mayor peso, como opinión positiva, intención de voto o preferencia como candidato. Por eso, el porcentaje más alto en una pregunta no significaba por sí mismo obtener la coordinación.

Esta información permite observar qué variables dieron los puntos decisivos en cada entidad y cómo quedaron distribuidos entre los distintos aspirantes.