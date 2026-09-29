Impulsan turismo comunitario con participación de comunidades, academia e instituciones

Encuentro de Turismo Comunitario, Redes de Investigación, Innovación y Comunidades

El Encuentro de Turismo Comunitario, Redes de Investigación, Innovación y Comunidades, impulsado por el Fonatur, reunió a representantes de distintos sectores con el objetivo de fortalecer un modelo turístico basado en el conocimiento, la ciencia y la participación directa de las comunidades.

Durante el encuentro, la investigadora Xóchitl Ramírez destacó la importancia de escuchar a las personas que trabajan directamente en las comunidades y generar espacios de diálogo con la academia, las instituciones y el sector turístico.

Señaló que el encuentro permitió reunir en una misma mesa a actores vinculados con el desarrollo del turismo comunitario para intercambiar experiencias y establecer una ruta de colaboración orientada al bien común.

“Este encuentro ha sido muy importante porque nos pone en la misma mesa a entablar comunicación con todos los actores clave y también tener un perfil y una dirección hacia el bien común de lo que debemos de colaborar para hacer o fortalecer el turismo comunitario”, afirmó.

La investigadora consideró que la articulación entre comunidades, redes de investigación, instituciones y sector turístico resulta fundamental para consolidar alternativas de desarrollo que respondan a las necesidades y características de cada territorio.

El encuentro planteó así la importancia de impulsar el turismo comunitario mediante la generación de conocimiento, la innovación y la colaboración entre los diferentes actores, con la participación de las comunidades como elemento central en la construcción de este modelo.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades locales y promover un turismo que incorpore la experiencia y conocimiento de las comunidades en el diseño de estrategias para su desarrollo.