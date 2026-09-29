Polo se degrada a tormenta tropical sobre Sonora; Rachel mantiene lluvias y vientos intensos en el Pacífico

La tormenta tropical Polo se localizó este martes a 160 kilómetros al noreste de Guaymas, Sonora, luego de ingresar a tierra, mientras que Rachel mantiene su desplazamiento sobre el Pacífico y genera condiciones de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas del occidente y sur de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, Polo registró vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 120 km/h y avanzaba hacia el noreste a 33 km/h.

La circulación del sistema ocasionará lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en el centro, sur y costa de Sonora; lluvias intensas de 75 a 150 mm en el norte de Sinaloa, y precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 mm en el centro de Baja California Sur y el oeste y norte de Chihuahua.

También se pronosticaron lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, en el sur de Baja California.

En Sonora se esperan vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 100 a 120 km/h, además de oleaje de entre dos y tres metros en el golfo de California y las costas de la entidad. En el norte de Sinaloa se prevén rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de uno a dos metros.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, descontinuó las zonas de prevención y vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en Sinaloa y Sonora, debido al debilitamiento y desplazamiento de Polo. Se prevé que sus efectos disminuyan durante la tarde.

Rachel mantiene condiciones adversas

A la misma hora, el centro de la tormenta tropical Rachel se ubicó a 435 kilómetros al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 490 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 19 km/h.

Rachel generará lluvias torrenciales en la costa de Michoacán; intensas en las costas de Guerrero y en la costa y oeste de Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en Colima y la costa de Jalisco.

Asimismo, se pronostican vientos sostenidos de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h en las costas de Michoacán, Colima y Guerrero. En las costas de Jalisco se esperan vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h.

El oleaje podría alcanzar entre cinco y seis metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de dos a tres metros en las costas de Jalisco y el oeste de Oaxaca.

Las autoridades mantienen una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, así como una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes.

El SMN advirtió que las precipitaciones asociadas con ambos sistemas podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas.

Por ello, se exhortó a la población de las entidades afectadas a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.