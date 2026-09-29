EU y UIF sancionan a 46 personas y empresas del Cártel de Sinaloa

Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, entre los sancionados por el Departamento del Tesoro y la UIF (Redes sociales)

Golpe al Cártel de Sinaloa — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó este martes una nueva lista con nombres de 46 personas y empresas a las que sancionó por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y participar como compañías fachada para lavado de dinero; entre los personajes figuran Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo del “Mayo” Zambada. Estas personas y empresas también fueron bloqueadas en sus activos por la UIF.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro subraya que derivado de investigaciones rigurosas contra grupos del crimen organizado en México se procede a sancionar a 21 personas y 25 empresas que son parte del círculo íntimo del Cártel de Sinaloa que operan como líderes de células en Tijuana, como lavadores de dinero y políticos corruptos.

La dependencia estadounidense destaca en la lista de sus nuevos sancionados a dos personajes, uno de ellos “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada y quien se convirtió en líder de Los Mayos tras la aprehensión de su padre, preso en EU.

UIF

Tras conocese el anunció del Departamento del Tesoro de EU, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México, informó que incorporó a los 46 sujetos y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) en sus bienes y activos.

El órgano que depende la Secretaría de Hacienda, realizó una evaluación de la información financiera disponible en México y detectó operaciones de riesgo e irregularidades que habían sido reportadas previamente por instituciones financieras.

La UIF utiliza la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva para impedir que recursos relacionados con actividades ilícitas continúen circulando por el sistema financiero nacional.

Principales personajes identificados por EU como líderes del Cártel de Sinaloa (OFAC)

La OFAC destaca entre los sancionados a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar y a quien le retiraron la visa el año pasado.

PERSONAJES:

Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, asesor confiable, narcotraficante y propietario de un negocio hotelero en Culiacán que financia la guerra contra Los Chapitos

Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, quien controla territorio en Baja California, y su hermano Francisco Javier Mendoza Uriarte era secretario de ”El Mayo.

Lorenzo Castillo Maldonado, colaborador de “Güero Chompas” y brindaba protección al “Mayito Flaco”; cumple cadena perpetua en una cárcel mexicana.

Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a cargo de la plaza en Tijuana.

Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, lugartenientes en Tijuana

Ilia Elizabeth Felix Rivera, facilitadora financiera de Los Mayos y pareja de “Gordo Flubber”.

Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar y aliado de “El Ruso”, protege al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno.

Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de Seguridad de Mexicali y aliado de “El Ruso”; recibió sobornos a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía local

Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, cuñado de la gobernadora Marina del Pilar y quien recibía sobornos que enviaba Mendívil, lavaba el dinero ilícito a través de empresas y campañas políticas

Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario en aduanas en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California

Diosvany Samuel Chapotin Villalba, dedicado al tráfico de cocaína, metanfetamina y otros narcóticos.

LAS EMPRESAS SANCIONADAS

Servicios Hoteleros Gastelum, SA de CV

Grupo Baja Fixer, SA de CV

Inteliproof Efficient, S. de RL de CV

Capital Privado Baja, SAPI de CV

Capital Privado Bursátil, SA de CV

Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, SA de CV

Conciertos y Espectáculos Inhouse, SAPI de CV

Wermak Publired, SA de CV

Holistic Wellwaves, S. de RL de CV

Proyecto Alerta Verde, SAPI de CV

Videovigilancia Colabirativa, SAPI

Xolo Gas de Baja California, S. de RL de CV

Lthings Mexico, S. de RL de CV

Codesuam, S. de RL de CV

Grupo Baja Firme, SA de CV

Vida Organica Tijuana, S. de RL de CV

Edifika Desarrollos Baja, S. de RL de CV

The Woods Bar, S. de RL de CV

Raes Restaurante, S. de RL de CV

Distribuidora y Comercializadora ATAF

Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de RL de CV

Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de RL de CV

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