Expo Cihac, dará cita a más de 500 expositores de la industria de la construcción

Expo Cihac 2026 Tanía García -al centro-, directora de la Expo Cihac 2026 anunció que evento más importante de la industria de la construcción se realizará del 14 al 16 de octubre próximos, en el Centro de Convenciones Banamex, a cual asistirán más de 500 expositores

La Expo Cihac 2026, dará cita a expositores nacionales y extranjeros, entre ellos el invitado de este año Canadá en el que fabricantes del país darán a conocer las novedades en materia de construcción desde edificios hasta viviendas residenciales hasta de interés social.

En conferencia de prensa, a la cual asistió Ricardo González Lomelí, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Ciudad de México Ciudad de México (CMIC-CDMX), Tania Díaz, directora de Expo Cihac 2026 enfatizó además que se contará con 50 speakers de talla internacional durante los tres días de la Expo, que se realizará del 14 al 16 de octubre próximos en el Centro de Convenciones Banamex, más de 500 expositores, y se estima la asistencia de cerca de 19 mil compradores altamente certificados.

En conferencia de prensa, anunció que por primera vez, se contará con un nuevo pabellón de gobierno, en la que estará participando la Secretaría de Obras y Servicios, así como la destacada participación Canadá, país invitado.

A su vez, González Lomelí, presidente de la CMIC-CDMX, enfatizó la relevancia de dicho evento, ya que la industria de la construcción genera el 6.8% del Producto Interno Bruto (PIB), con alrededor de 4.7 millones de empleos directos y alrededor de 8 millones de empleos indirectos, lo que deja ver, sostuvo “que cuando la industria de la construcción se reactiva, prácticamente lo mismo ocurre con todos los sectores industriales del país”.

En este mismo sentido, mencionó de manera particular, el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, el cual se firmó el pasado 29 de abril del año en curso, a través del cual se garantizó que las obras públicas y las compras del Estado utilicen preferentemente acero producido en el país, lo cual ha sido una decisión de suma importancia.

En su oportunidad, Carlos Eduardo Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), enfatizó la importancia de dicho evento en estos momentos tan interesantes que está viviendo el sector de la construcción en nuestro país, especialmente en materia de vivienda, con la construcción de casas-habitación de interés social.

Destacó que alrededor de 7 00 desarrolladores en el país son responsables de la edificación de alrededor del 70% de vivienda de los 750,000 hasta los 12 millones de pesos.

‘también estamos participando en el programa insignia del gobierno federal que se llama vivienda del bienestar, programa sin precedentes ya que proyecta construir alrededor de un millón 800,000 viviendas dirigidas a trabajadores que ganan de uno a dos salarios mínimos".

En este mismo sentido destacó la importancia de que la industria de la construcción está optando por materiales hechos en México, ante lo cual, enfatizó " es la oportunidad de generar cadenas de valor con todos aquellos quienes forman parte de esa cadena de valor y aliados estratégicos".

Tania García aseveró que la Expo Cihac 2026, es considerado el más grande e importante evento de México y Latinoamérica de la industria de la construcción y arquitectura, en el cual, durante tres días de exposición se acercarán la proveeduría y la cadena de valor para que todos los visitantes puedan tener acceso a todos los expositores “que de otra manera sería prácticamente imposible poder concretar tantas citas de negocios”.