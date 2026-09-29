Huelga Monte de Piedad: ¿Te puedes amparar para recuperar una prenda empeñada o no pagar más intereses?

Huelga Monte de Piedad Las sucursales están por cumplir un año cerradas (CUARTOSCURO.COM)

La huelga del Nacional Monte de Piedad mantiene cerradas sus 302 sucursales desde el 1 de octubre de 2025 y ha generado dudas entre los clientes sobre el pago de intereses y la recuperación de las prendas empeñadas. Una de las principales preguntas es si pueden recurrir a un amparo para dejar de pagar o recuperar sus artículos.

No existe un amparo general para que los clientes dejen de cumplir las obligaciones de un préstamo prendario. Si el empeño continúa activo y la deuda no ha sido liquidada, la huelga no elimina los pagos establecidos en el contrato.

En cambio, para quienes ya liquidaron su empeño, Nacional Monte de Piedad reconoce que tienen derecho a recuperar sus prendas, aunque la entrega física se encuentra condicionada por la suspensión de operaciones. Para estos casos, la propia institución señaló vías específicas para solicitar la devolución.

¿La PROFECO puede intervenir en el caso de la Huelga del Monte de Piedad?

Todas las casas de empeño, incluidas las instituciones de asistencia privada, están sujetas al sistema de protección al consumidor.

Se consideran casas de empeño las personas físicas y morales que realizan habitualmente operaciones de préstamo con interés y garantía prendaria, independientemente de su naturaleza jurídica y del destino de las ganancias obtenidas mediante esa actividad.

La excepción corresponde a aquellas que se encuentran reguladas por autoridades y leyes financieras.

Este esquema permite a la PROFECO verificar el comportamiento comercial de las casas de empeño y las condiciones de los préstamos que otorgan

¿Puedes recuperar una prenda durante la huelga del Monte de Piedad?

Nacional Monte de Piedad informó que, debido a la huelga, existía una imposibilidad física, material y jurídica para desarrollar las operaciones propias del servicio prendario.

Ante esta situación, la institución señaló dos vías adicionales para quienes quisieran solicitar la devolución de sus artículos.

Una de ellas es el programa CONCILIAEXPRÉS de PROFECO. La otra consiste en acudir directamente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en la Ciudad de México, dentro del expediente 1001/2025.

Para esta segunda vía, el cliente debe acreditar el pago del desempeño y presentar el contrato original.

Estas alternativas fueron planteadas para los clientes que buscan solicitar la devolución de sus artículos durante el conflicto.

Si no has liquidado tu prenda, ¿puedes dejar de pagar intereses?

Cuando el préstamo continúa activo, el cliente mantiene las obligaciones financieras derivadas del contrato de empeño. La huelga no constituye, por sí misma, una razón para dejar de pagar los intereses correspondientes.

Nacional Monte de Piedad informó que los clientes que mantienen un préstamo activo deben continuar con sus pagos de intereses o refrendos conforme a lo pactado en su contrato.

La institución también señaló que, cuando los pagos no se realizan de manera ordinaria, deben cubrirse los intereses generados durante ese periodo.

Esto significa que no liquidar la prenda no convierte al cliente en beneficiario de un amparo para suspender los intereses. El contrato continúa siendo la referencia para determinar las obligaciones del préstamo.

¿En qué situación se encuentra la huelga del Monte de Piedad?

La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025 y mantiene cerradas las 302 sucursales.

El 20 de febrero de 2026, una autoridad judicial concedió un amparo a Nacional Monte de Piedad y declaró inexistente la huelga iniciada por el sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo. La institución informó sobre esta resolución el 24 de febrero.

Sin embargo, la resolución no significó el fin de la huelga, ya que el proceso jurídico continuó.

La negociación laboral también siguió adelante. El 23 de marzo, Nacional Monte de Piedad presentó una propuesta que incluyó planteamientos sobre plazas vacantes, plantillas de sucursales, nuevas plazas, salarios y prestaciones.

Entre los puntos de esa propuesta estuvieron un aumento directo al salario de 5.3 por ciento y un bono de ayuda por levantamiento de huelga equivalente al 52 por ciento del salario tabular.

El 5 de mayo, la institución informó que respaldaba la propuesta de solución planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El 11 de mayo comunicó que el sindicato había aceptado conocer y analizar dicha propuesta.