Acusan presuntos cobros ligados a Pemex en Canacar

Transportistas de combustibles contratistas de Pemex señalaron que algunos pagos en efectivo relacionados con un presunto esquema de cobros irregulares en la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Logística habrían sido entregados en oficinas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Proveedores que solicitaron mantener su identidad bajo reserva, señalan que los recursos habrían sido recibidos por representantes vinculados con el sector de transporte de hidrocarburos de la Cámara, bajo el argumento de que posteriormente serían entregados a funcionarios de Pemex.

Los transportistas identificaron a Uriel Joffre y Fernando Leobardo Olivares como presuntos participantes en la recepción y operación de esos pagos. Sostienen que ambos habrían fungido como intermediarios entre empresas transportistas y la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Logística.

Según los denunciantes, estos pagos tenían como finalidad evitar que las empresas fueran relegadas en la asignación de embarques, enfrentaran presuntas represalias o tuvieran dificultades para conservar sus contratos.

Los señalamientos forman parte de denuncias sobre un supuesto esquema de cobros irregulares en el área de Transporte Terrestre de Pemex. Las prácticas descritas por los contratistas incluyen presuntas cuotas mensuales por autotanque, pagos relacionados con el acceso a terminales y comisiones adicionales calculadas sobre los montos facturados.

Los transportistas también afirmaron que algunas empresas vinculadas con dirigentes del sector de hidrocarburos dentro de Canacar habrían obtenido condiciones favorables en la asignación de cargas, rutas y embarques.

De acuerdo con los testimonios, un grupo reducido de compañías habría registrado una facturación hasta 35 por ciento superior a la de otros transportistas que prestan servicios similares a Pemex.