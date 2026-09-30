AMLO pone pausa a su retiro y reaparece con ‘Pueblo’, su nuevo libro

AMLO López Obrador reaparece

Andrés Manuel López Obrador reapareció este miércoles en redes sociales desde Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro, Pueblo, una obra con la que, según explicó, concluye la exposición de lo que denomina Humanismo Mexicano, junto con su libro anterior, Grandeza.

El expresidente inició su mensaje asegurando que se encuentra contento y feliz, al tiempo que reiteró que permanece retirado de la vida pública después de considerar cerrado su ciclo.

Su aparición ocurre mientras su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, enfrenta cuestionamientos e indagatorias, además de un escenario de divisiones dentro de Morena por los recientes destapes rumbo a 2027.

¿De qué trata el nuevo libro de AMLO?

López Obrador explicó que Pueblo está dedicado a la historia política de México. El título, dijo, no fue su primera opción. Originalmente había contemplado llamarlo Gloria, con la intención de abordar el desarrollo político del país.

Finalmente eligió la palabra Pueblo porque, de acuerdo con su explicación, representa a quien considera el soberano dentro de una democracia. El ex Presidente sostuvo que ese concepto puede generar molestia entre quienes olvidan que el poder corresponde al pueblo.

La nueva obra completa, desde su perspectiva, el planteamiento que había desarrollado en Grandeza. Mientras ese primer libro aborda las raíces culturales, los valores y la espiritualidad de México, Pueblo se concentra en su historia política.

AMLO, un paseo por la historia para presentar su nuevo libro

López Obrador habló sobre la separación entre el Estado y la Iglesia. Señaló que este proceso permitió garantizar la libertad religiosa y establecer una relación en la que se respetara tanto a creyentes como a personas no creyentes.

A partir de ese punto, llevó su relato hacia la historia política y las confrontaciones que marcaron distintos momentos de México.

López Obrador destacó la resistencia frente a la intervención extranjera y recordó la Batalla de Puebla, además del papel que atribuyó al pueblo mexicano en la defensa de la República.

En su exposición, el ex Presidente recordó el episodio relacionado con Ignacio Zaragoza y el mensaje enviado después de la Batalla de Puebla, al que vinculó con la resistencia nacional frente a los invasores.

También mencionó al presidente estadounidense Abraham Lincoln y destacó la relación que estableció entre su postura y la defensa de la República encabezada por Benito Juárez.

López Obrador sostuvo que los mexicanos deben recordar a Lincoln con respeto y presentó ese episodio como parte de una etapa en la que México enfrentó la intervención extranjera y buscó preservar su soberanía.

Otro de los episodios históricos mencionados por López Obrador fue la decisión del presidente Lázaro Cárdenas de recuperar el petróleo que se encontraba en manos extranjeras.

En ese contexto, recordó al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y sostuvo que su gobierno no reaccionó en contra de la decisión tomada de manera independiente y soberana por el gobierno mexicano.

AMLO vs. expresidentes de México

Durante su presentación, López Obrador aprovechó para criticar las administraciones que estuvieron antes de que iniciara la llamada Cuarta Transformación, principalmente las priistas encabezadas por Salinas y Zedillo, al tiempo que se fue contra Fox y Calderón.