Huelga en Monte de Piedad llega a su fin: ¿cuándo abre de nuevo?

Monte de Piedad llega al fin de su huelga Foto: Especial

Después de casi un año de huelga, Nacional Monte de Piedad anunció que reanudará sus servicios y volverá a abrir sus puertas al público que tiene algún objeto en prenda.

La institución informó que llegó a un acuerdo de la mano de la STPS, lo que permitirá retomar sus operaciones y recibir nuevamente a sus clientes en sus sucursales, marcando así el regreso de una de las casas de empeño más conocidas de México.

“Con mucho entusiasmo, podemos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para reanudar nuestro servicio”, señaló Nacional Monte de Piedad en un mensaje dirigido a sus clientes luego de haber transcurrido 70 mesas de negociación.

Entre los acuerdos pactados destaca que el sindicato y la institución deberán cumplir un dictamen emitido por la Secretaría de Trabajo.

Personal de la STPS, Sindicato del Monte de Piedad y representantes de la institución Foto: Nacional Monte de Piedad

¿Cuándo vuelve a operar Monte de Piedad?

De acuerdo con el anuncio de la institución, Nacional Monte de Piedad reanudará su servicio el miércoles 7 de octubre.

La fecha representa el regreso de la atención al público después de la suspensión de actividades, por lo que quienes utilizan sus servicios deberán considerar este día para realizar nuevamente sus trámites y operaciones.

La institución no detalló en el anuncio las condiciones específicas de la reapertura ni los horarios particulares de cada sucursal, por lo que será importante consultar los canales oficiales de Monte de Piedad antes de acudir.

¿Qué pasará con los clientes de Monte de Piedad?

El regreso de las operaciones permitirá que los clientes vuelvan a contar con los servicios de la institución.

Nacional Monte de Piedad señaló que prepara una serie de beneficios para sus clientes con motivo de la reanudación, aunque en el anuncio no especificó cuáles serán estas promociones o condiciones.

La organización también expresó su intención de continuar trabajando en favor de sus usuarios y destacó que el acuerdo alcanzado permitirá volver a prestar sus servicios.

Para las personas que tengan operaciones pendientes, empeños o algún trámite relacionado con la institución, lo recomendable será revisar directamente la información oficial sobre las condiciones que aplicarán a partir de la reapertura.