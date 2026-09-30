Llega el primer frente frío de la temporada ¿Hasta cuándo durará? (Pexels)

El miércoles 30 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado el ingreso del frente frío 1 de la temporada 2026-2027 en México.

Este fenómeno meteorológico interactuará con las bandas nubosas del huracán Rachel, así como con el monzón mexicano y canales de baja presión en el territorio del país. Aquí te contamos todos los detalles sobre el primer frente frío.

¿Hasta cuándo durará el primer frente frío de la temporada?

De acuerdo al SMN, el primer frente frío tendrá una duración que dependerá de su desplazamiento y de las condiciones atmosféricas que se presenten durante estos días. Por otro lado, anteriormente se había pronosticado que en la temporada 2026-2027 los frentes fríos tendrían una mayor duración debido a la fase cálida del El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Fenómeno: Primer frente frío de la temporada

Primer frente frío de la temporada Duración estimada: Depende de su desplazamiento.

Depende de su desplazamiento. Efectos asociados: Los frentes fríos traen ondas gélidas, lluvias y eventos de norte.

La llegada del primer frente frío coincidirá con la circulación del huracán Rachel, que continúa en categoría 1, por lo que ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Nayarit, mientras que en la zona del occidente de México mantendrá el temporal de lluvias.

La interacción de estos fenómenos meteorológicos elevará el riesgo de inundaciones, deslaves, así como la crecida de ríos.

¿Qué estados registrarán las temperaturas más bajas y precipitaciones?

El primer frente frío de la temporada 2026-2027 afectará principalmente a los estados del norte y noroeste del país; además, está asociado a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como a la corriente en chorro subtropical.

Por lo que el SMN prevé lluvias fuertes a muy fuertes en la zona norte y noroeste de México. Mientras que en los siguientes estados se registrarán lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en los siguientes estados:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí