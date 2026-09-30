Avala Senado integrar a Fuerzas Armadas en revisión de inversión extranjera por seguridad nacional

Senado (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Con la advertencia de la oposición de que puede complicar la llegada de inversiones, el Senado aprobó con 65 votos a favor y 30 en contra la reforma a la Ley de Inversión Extranjera que permite un filtro de seguridad nacional donde la Defensa , Marina , SSP y hasta la Agencia de Transformación Digital y teje comunicaciones podrán opinar sobre determinadas inversiones o r intervenir en la revisión de operaciones que puedan involucrar riesgos para la seguridad nacional.

Con ello se podrá evaluar adquisiciones foráneas que busquen controlar más del 49 por ciento del capital en áreas clave.

El dictamen que fue enviado a la Cámara de Diputados, plantea cambios en la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que pase de 10 a 13 secretarías integrantes, con la incorporación de estas tres dependencias con voz y voto.

Para la oposición, esta intervención requiere límites estrictos.

“.La participación de las fuerzas armadas siempre tiene que ser regulada, y esto implica parámetros muy estrictos sobre de qué van a decidir” , afirmó la priista, Claudia Anaya

La participación de los temas,de las actividades y de los integrantes de la comisión y de los sectores de los que pueden o no opinar —agregó—tiene que estar claramente delimitado.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras deberá presentar al Congreso un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional y podrá comparecer ante las comisiones competentes.

Asimismo, se incorpora entre los criterios para evaluar inversiones, la existencia de riesgos o amenazas a la seguridad nacional.

Además se crea un nuevo Título Sexto Bis, “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”, para someter a escrutinio determinadas operaciones.

El cambio constituye uno de los principales componentes de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado el pasado 28 de agosto.

El nuevo diseño contempla además que, cuando la Comisión analice asuntos relacionados con seguridad nacional, participen como invitadas permanentes, con voz pero sin voto, las personas titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Con ello, la CNIE tendría una participación institucional más amplia para revisar operaciones desde distintas perspectivas: seguridad, inteligencia, procuración de justicia, fiscalización y prevención de operaciones ilícitas, además de los criterios económicos que actualmente forman parte de sus atribuciones.

BAJO LA LUPA

Con ello, la inversión extranjera en México estará bajo la lupa del Estado cuando se dirija a los sectores denominados estratégicos en materia de seguridad nacional.

“No se trata de si queremos o no inversión extranjera, estamos definiendo qué instrumentos debe tener el estado mexicano cuando una inversión puede significar control sobre infraestructura, tecnologías, información”, explicó el morenista, Manuel Huerta ladrón de Guevara.

Justificó que si nuestros principales socios comerciales protegen sus tecnologías, sus datos, sus infraestructuras y sus sectores estratégicos, resulta perfectamente legítimo que México construya sus propias capacidades institucionales para hacer lo mismo.

El oficialismo rechazó que la medida represente una militarización de la política económica y argumentó que se trata de un órgano que se mantiene bajo control civil.

“.La inclusión de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, no constituyen ninguna militarización, se trata de una integración acotada, proporcional y jurídicamente fundada en un órgano que mantiene su naturaleza predominante civil y económica”, explicó el morenista Emmanuel Reyes.

La legislación elimina la afirmativa ficta para la inversión en casos de seguridad nacional, además prevé multas de hasta 200 mil Unidades de Medida y Actualización, es decir, 23.4 millones de pesos para quienes incumplan las resoluciones de la Comisión.