Buen Fin 2026: ¿Cómo puedo registrar mi negocio, qué beneficios tiene y cuál es la fecha límite?

Registro de comercios Buen Fin 2026 El Buen Fin 2026 abrió su registro para comercios con el propósito de que puedan aumentar ventas y posicionar su marca. (Cuartoscuro)

Uno de los eventos comerciales de descuentos más importante de México se acerca lentamente con una nueva edición: el Buen Fin 2026, el cual arrancará del 13 al 17 de noviembre del año presente.

Sin embargo, en caso de que poseas un negocio, es tiempo de considerar participar en el intercambio comercial con mayores beneficios de tu lado mediante el registro de empresas del Buen Fin 2026, el cual es completamente gratuito y permitirá que la visibilidad de tu empresa aumente al ser agregada al Carrusel de Publicidad del sitio oficial.

Beneficios que obtienen los comercios en el Buen Fin 2026: ¿por qué registrar tu negocio?

El Buen Fin 2026 es un periodo de promociones y descuentos que no sólo beneficia a las personas consumidoras de México, sino que también se ha establecido como el evento de mayor inyección de ingresos para lo comercios nacionales.

Por esta razón, en la edición de este 2026, los establecimientos que tengan por objetivo aumentar ventas y visibilidad podrán lograrlo a través del registro de comercios.

Una vez realizado el registro, podrás utilizar el logotipo oficial de El Buen Fin —durante el periodo establecido— en tus promociones y publicidad mediante un manual de identidad que se otorgará tras registrar tu empresa. No sólo eso, sino que también te permitirá acceder a capacitaciones gratuitas de venta en línea impulsadas por la Secretaría de Economía para incrementar el comercio digital de tu negocio.

Entre otros de los beneficios de este proceso gratuito, se encuentran:

Presencia en el Portal Oficial , donde cada negocio registrado podrá incorporar su logotipo Carrusel de Publicidad del sitio y, cuando corresponda y se cumplan las especificaciones técnicas, agregar enlaces a su propia página web .

, donde cada negocio registrado podrá del sitio y, cuando corresponda y se cumplan las especificaciones técnicas, agregar . Cada participante registrado obtendrá un código QR individualizado que dirige al portal oficial para que los consumidores comprueben si el establecimiento está registrado .

que dirige al portal oficial para que los consumidores . Los comercios que realicen el registro también podrán solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) un diagnóstico preventivo de su publicidad, denominado Copy Advice, realizando de este modo una revisión beneficiosa de las promociones y materiales que se utilizarán en el Buen Fin.

Registro de comercios para el Buen Fin 2026: fecha límite, requisitos y dónde registrarte

El primer filtro de regularidad fiscal y comercial que deberán superar los negocios que buscan registrarse es consolidarse como comercios formales, es decir, empresas que estén constituidas legalmente y cuenten con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) válido.

Las condiciones también especifican contar con la siguiente información:

Nombre, número de teléfono activo y en funcionamiento, así como correo electrónico del contacto de la empresa, el cual servirá de enlace entre el comercio y las autoridades del sector público.

Ubicación física y domicilio fiscal.

Si es el caso, página web.

Indicar el giro comercial o productivo.

La inscripción se realiza a través del sitio oficial del Buen Fin 2026 y es completamente gratuita. Arrancó a inicios de este mes, el 8 de septiembre, y su fecha límite de registro está programada para el 12 de noviembre a las 23:59:59 horas, un día antes de que inicie el periodo de descuentos.

¿Cómo inscribir tu negocio en el Buen Fin 2026? Paso a paso del proceso

Las empresas y establecimientos que decidan realizar su proceso, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web oficial: https://www.elbuenfin.org/ Seleccionar la opción “Inscripción de empresas”, se encuentra ubicada en el menú principal. Completar el formulario de inscripción con los datos de tu negocio descritos anteriormente. Elige la opción “Enviar” para finalizar el proceso de inscripción.

Los Términos y Condiciones publicados por la Secretaría de Economía señalan que no se cobra ninguna tarifa o derecho por registrar un establecimiento en el Buen Fin, así como tampoco se realiza cargo alguno por el uso autorizado del logotipo de la marca.