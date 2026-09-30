Volcán Popocatépetl en amarillo fase 2: estos son los estados donde podría caer ceniza este 30 de septiembre

Popocatépetl 2026 Alertan de intensa actividad del Volcán Popocatépetl este 30 de septiembre. (Cuartoscuro)

El Volcán Popocatépetl presentó intensa actividad durante la noche del martes, amaneciendo este miércoles 30 de septiembre con advertencia de emisiones de ceniza volcánica que podría desplazarse hacia la región Sur-Suroeste de México.

De acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC), la alerta volcánica se mantiene en amarillo fase dos tras presencia de material incandescente en el cráter durante la noche del 29 de septiembre.

Estas son las regiones donde podría caer ceniza volcánica este 30 de septiembre tras intensa actividad del Popocatépetl

Según lo señaló el pronóstico de viento, las posibles emisiones del Popocatépetl este 30 de septiembre podrían desplazarse principalmente hacia el suroeste del cráter, lo que causaría la dispersión de la ceniza volcánica en estados como:

Puebla.

Morelos.

Estado de México.

¡Buenos días!



De acuerdo con el reporte del monitoreo al volcán #Popocatépetl, en caso de emisión de #ceniza volcánica, la pluma se desplazaría hacia el Sur-Suroeste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HrJkvxfGoT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 30, 2026

En Puebla, las principales regiones que podrían verse afectadas son Angelópolis, Atlixco y Mixteca, sin embargo, el pronóstico del viento en relación al amarillo fase 2 del Volcán Popocatépetl sólo prevé la posible trayectoria de la ceniza, por lo que no significa forzosamente que se presente caída de material volcánico en todas las zonas señaladas.

Hasta el momento, el monitoreo de la SGIRPC detalla que no existe riesgo de caída de ceniza volcánica en la Ciudad de México este miércoles.

¿Qué hacer cuando cae ceniza volcánica? Recomendaciones para la salud

En caso de que seas parte de la población que habita las regiones en las que podría caer ceniza volcánica este 30 de septiembre ante intensa actividad del Popocatépetl, autoridades recomiendan permanecer en casa y evitar realizar actividades al aire libre para reguardar vías respiratorias y ojos de los residuos.

Entre las recomendaciones de protección de la salud y el cuerpo, se encuentran:

Cubrir nariz y boca con cubrebocas (KN95, N95) o co un pañuelo húmedo si necesitas salir.

(KN95, N95) o co un pañuelo húmedo si necesitas salir. Utiliza gafas protectoras o de armazón para evitar la irritación y conjuntivitis.

o de armazón para evitar la irritación y conjuntivitis. Evitar el uso de lentes de contacto , ya que la ceniza puede causarles abrasiones en la córnea.

, ya que la ceniza puede causarles abrasiones en la córnea. Usa ropa de manga larga y pantalones completos, además de gorra o sombrero para proteger tu piel y cabello del contacto directo.

Las autoridades alertan principalmente a grupos vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores o personas con enfermedades respiratorias crónicas, como asma, de evitar por completo la exposición.