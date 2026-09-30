Rachel se intensifica a huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado

Rachel se intensifica a huracán categoría 1

El huracán Rachel se intensificó durante la madrugada de este miércoles a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y mantiene condiciones favorables para aumentar su fuerza durante las próximas horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicó a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 170 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.

De acuerdo con el aviso de ciclón tropical, Rachel se localizó en las coordenadas 17.8 grados de latitud norte y 107.6 grados de longitud oeste, a unos 375 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y 403 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco.

El sistema presenta una presión mínima central de 979 milibares, mientras que en sus inmediaciones se registra oleaje de entre 4.8 y 5.4 metros.

Prevén lluvias intensas en cuatro estados

En las próximas horas, Rachel ocasionará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, se prevén vientos sostenidos de 50 a 70 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h, en las costas de Jalisco y Colima, mientras que en el oeste de Michoacán se esperan vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

El oleaje podría alcanzar entre 4 y 6 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Rachel podría alcanzar categoría 3

El aviso de la autoridad marítima señala que las condiciones océano-atmosféricas son favorables para que Rachel continúe intensificándose durante las próximas 12 a 24 horas.

El pronóstico indica que el ciclón podría alcanzar categoría 2, con vientos sostenidos de hasta 167 km/h y rachas de 204 km/h, antes de avanzar hacia las inmediaciones de las islas Revillagigedo.

Posteriormente, el pronóstico contempla que Rachel pueda alcanzar categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 185 a 194 km/h y rachas de hasta 241 km/h, aunque el sistema se mantendría alejado de las costas nacionales.

El aviso también contempla lluvias con acumulados de entre 150 y 200 milímetros en 48 horas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Mantienen zonas de prevención y vigilancia

Debido a la cercanía del sistema con las costas nacionales, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

También permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Las autoridades recomendaron a la población costera extremar precauciones ante posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslaves, mientras que se mantienen medidas preventivas para la navegación de puerto, cabotaje y embarcaciones de altura.

El SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil, así como evitar zonas de riesgo ante el incremento de lluvias, viento y oleaje.