Doble nacionalidad se mantiene, pero no para quien busque gobernar México: Sheinbaum

Sheinbaum: doble nacionalidad se mantiene, pero no para quien busque gobernar México

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma constitucional que plantea exigir una sola nacionalidad a quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En su conferencia matutina, la mandataria rechazó que la propuesta tenga como propósito limitar la doble o múltiple nacionalidad de los mexicanos. Explicó que el cambio establece una condición específica para quienes pretendan ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo federal o estatal.

“Cualquier persona que quiera ser gobernador o que quiera ser presidente tiene que tener una sola nacionalidad”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que los mexicanos podrán conservar dos o más nacionalidades, siempre que no busquen alguno de los cargos contemplados en la reforma.

“Cualquier mexicano, mexicana puede tener doble nacionalidad, puede tener triple nacionalidad, puede tener cuádruple nacionalidad”, sostuvo.

La presidenta vinculó el requisito con la responsabilidad de quienes encabezan el gobierno mexicano y planteó que quienes ocupen esos puestos deben tener un compromiso exclusivo con el país.

“Las y los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quien defender”, expresó.

El dictamen aprobado por el Senado establece que una persona que tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como aspirante y demostrar que terminó el vínculo jurídico con el otro Estado.

De esta manera, un mexicano que haya adquirido la nacionalidad de otro país podrá mantenerla si no pretende competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina. Para participar por alguno de estos cargos, tendría que cumplir con la condición de nacionalidad única.

Sheinbaum justificó esta disposición al señalar que la pertenencia jurídica a otro país podría generar compromisos que entren en conflicto con las responsabilidades de quien gobierne México.

“Cuando haya un problema entre esos dos países, ¿a quién vas a defender? ¿A otro país o a México?”, cuestionó.

La mandataria federal también rechazó que la reforma esté dirigida contra los mexicanos que residen en el extranjero o que busque impedirles adquirir o conservar otra nacionalidad.

Como ejemplo de la aplicación del requisito, señaló el caso de Jasmine Bugarín, designada coordinadora de la Transformación en Nayarit, quien, de acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, tendría que renunciar a la nacionalidad estadounidense.

El Senado aprobó la reforma

La defensa de la presidenta ocurrió un día después de que el Senado aprobara el proyecto con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones. La iniciativa modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y fue enviada a los congresos estatales para continuar el proceso de reforma constitucional.

Durante el debate, Morena y sus aliados apoyaron la propuesta, mientras legisladores de oposición expresaron cuestionamientos por sus posibles efectos en los derechos políticos de ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad.

Las voces en contra incluyeron a legisladores del PAN. El senador Miguel Márquez Márquez sostuvo que contar con otra nacionalidad no significa necesariamente tener una segunda lealtad y planteó que ésta debe determinarse a partir de los actos de cada persona.

La senadora Ivideliza Reyes Hernández también cuestionó que la nacionalidad múltiple pueda utilizarse, por sí misma, como criterio para determinar la lealtad de una persona o limitar su acceso a determinados cargos públicos.

Sheinbaum insistió en que el cambio constitucional no elimina la posibilidad de que los mexicanos tengan más de una nacionalidad. El requisito se aplicaría cuando una persona pretenda competir por alguno de los cargos ejecutivos incluidos en la reforma.

“Si quiere ser gobernador o si quiere ser presidente, solamente puede tener una nacionalidad”, reiteró.