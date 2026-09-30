Chocan en Senado por ley Antimemes, Se confrontan Lilly Téllez y Ruth González por parodia

Lilly Téllez (Mario Jasso)

La discusión en el Senado de la llamada “Ley Antimemes” derivó en un enfrentamiento entre las senadoras Lilly Téllez, del PAN, y Ruth González, del Partido Verde, quien anunció acciones legales contra la panista luego de que solicitó proyectar en el pleno una parodia de la película La Caída -que hace referencia al régimen hitleriano-, en la que aparecen el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, esposo de González, y otros personajes políticos de Morena, entre ellos, Andrés Manuel López Obrador.

El intercambio subió de tono cuando González reclamó a Téllez por utilizar la imagen del mandatario estatal en un contexto que, sostuvo, podía resultar difamatorio.

“Yo le quiero solicitar de manera muy respetuosa a la senadora Lili Tellez, que cuide mucho sus referencias. Yo no estoy en contra de la libertad de expresión, senadora Téllez, sin embargo, el hecho que usted replique la imagen del gobernador de San Luis Potosí es delicada con lo que usted está haciendo referencia, porque no tiene fundamentos y eso se llama difamación”, afirmó.

Señaló que la reproducción de la imagen de Gallardo no tenía fundamento y adelantó que presentaría una denuncia.

La respuesta de Téllez no se hizo esperar y arremetió contra la pevemista a quien acusó junto con su esposo de tener presuntos vínculos con organizaciones criminales y sostuvo que las advertencias de la senadora del Verde eran particularmente serias.

“Sus amenazas son particularmente serias porque usted y su esposo están asociados con cárteles en su estado y por eso se lo repito, son particularmente serias. Usted está ahí sentada con esa sonrisita porque sabe que usted y su esposo tienen el apoyo de cárteles muy violentos, muy ricos y usted tiene la desvergüenza de venir a amenazar con el apoyo de los cárteles que asesinan, así que tenga usted cuidado, tenga usted cuidado, no sea cínica. México sabe que usted y su marido son unos corruptazos”, aseveró.

González volvió a intervenir para pedir que quedara asentado en el Diario de los Debates que había sido “violentada, señalada y amenazada”.

Reiteró que su intervención anterior había tenido como único propósito solicitar respeto para su familia y para el gobernador de San Luis Potosí.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, tuvo que intervenir ante el intercambio entre las legisladoras y advirtió que no permitiría faltas de respeto ni expresiones de violencia de género contra ninguna senadora o senador.

El también senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reclamó a la Mesa Directiva por lo que consideró falta de orden durante la discusión y cuestionó que se permitiera a Téllez continuar con expresiones que, desde su perspectiva, ridiculizaban a integrantes de Morena.

“Lo que yo objeto, y por eso mi emoción, es que nos conduzcamos de acuerdo al debate, porque tantas libertades que está dando usted, presidente, yo le suplico que ya ordene usted el debate, presidente”, demandó.

El choque ocurrió durante el debate de una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuyo propósito formal es actualizar disposiciones relacionadas con derechos de autor, propiedad industrial, piratería y determinadas conductas vinculadas con el uso de obras e identidad gráfica institucional.