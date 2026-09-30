Especialistas revisan la UCIN de Jalisco, donde fallecieron recién nacidos

UCIN CMN de Occidente La Secretaría de Salud y el IMSS informaron que un grupo nacional de expertos se encuentra en la UCIN del Centro Médico Nacional de Occidente, para investigar las causas de fallecimientos de recién nacidos en aquella entidad

La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron en relación al fallecimiento de recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), en Guadalajara Jalisco, que actualmente, un equipo nacional de especialistas realiza una revisión integral de la unidad, con la participación de expertos externos.

Ambas instituciones lamentaron profundamente el fallecimiento de los recién nacidos y expresan su solidaridad con sus familias.

Como parte de las investigaciones para esclarecer el fallecimiento de los recién nacidos en la UCIN, relacionados con infecciones por (las bacterias) Klebsiella pneumoniae y Candida albicans, en el Hospital de Gineco Obstetricia, del Centro Médico Nacional Occidente del IMSS, se resaltó que los trabajos que se realizan comprenden: el análisis clínico y epidemiológico de cada caso, estudios de laboratorio de los microorganismos identificados para determinar su posible origen y la revisión de los procesos de prevención y control de infecciones.

A través de un comunicado, se resaltó que los brotes identificados en la UCIN fueron notificados en su momento a las autoridades sanitarias estatales y federales, y se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones.

Aunado a lo anterior, se reforzaron las medidas de control en la unidad entre ellas: la toma de cultivos, la limpieza y desinfección exhaustivas, la delimitación de áreas y supervisión permanente de las medidas de higiene en todos los turnos.

Ante los recientes hechos, tanto la Secretaría de Salud, como el Seguro Social subrayaron que mantienen comunicación y coordinación permanente con las autoridades sanitarias del estado de Jalisco.

Asimismo, se resaltó que los hechos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), con la cual la Secretaría de Salud y el Seguro Social colaboran plenamente y a la que proporcionarán toda la información que le sea requerida.

En este mismo sentido, se enfatizó que, debido a que se trata de una investigación que está en curso y debido a que involucra a menores de edad, “por el momento no es posible hacer públicos mayores detalles que pudieran afectar las investigaciones o vulneran la protección y privacidad de las familias”.

Como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, el IMSS realiza diaria y rutinariamente una búsqueda intencionada de posibles brotes a través de sus 77 unidades de cuidados intensivos neonatales.

En este sentido, se resaltó que se considera brote la presencia de dos o más pacientes con infección por el mismo microorganismo relacionados en tiempo y lugar.

Ante ello, cada caso se analiza en su contexto clínico, epidemiológico y microbiológico para establecer sus posibles causas y determinar las acciones correspondientes, conforme al lineamiento para la atención integral de brotes hospitalarios por infecciones asociadas a la atención a la salud (IAAS) del IMSS.

El Seguro Social y la Secretaría de Salud reiteraron que la prioridad es esclarecer plenamente lo ocurrido “proteger la salud y seguridad de los recién nacidos y colaborar con las autoridades competentes, hasta la conclusión de las investigaciones, “con responsabilidad y respeto a las familias y al proceso de investigación en curso, se informará oportunamente sobre los avances que puedan hacerse públicos”, se precisó.