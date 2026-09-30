INAPAM 2026: ¿Hacen descuentos con la tarjeta en Walmart y Suburbia? (Enrique Ordoñez/Pexels/Gobierno de México/Rogelio Morales Ponce)

Si cuentas con la credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tendrás acceso a los diferentes descuentos que ofrecen diferentes compañías alrededor de México, como ayuda para las y los adultos mayores.

Algunas compañías como Suburbia y Walmart forman parte de este apoyo, ofreciendo descuentos en algunos de sus departamentos presentando el documento oficial y vigente. Aquí te explicamos cómo funciona.

¿Suburbia y Walmart hacen descuento con la credencial del INAPAM?¿De cuánto es?

Sí, tanto Suburbia como Walmart cuenta con beneficios especiales para las personas que cuenten con la tarjeta del INAPAM, aquí te desglosamos qué ofrece cada una.

Suburbia ofrece el 5% de descuento sobre el total de la compra, esto aplica en los departamentos de ropa, calzado y hogar. Puede tener algunas restricciones, como su acumulación con otras promociones o rebajas de temporada, así como su aplicación en artículos marcados con etiqueta roja ya que estos cuentan con el descuento máximo aplicable.

Por su parte Walmart ofrece descuentos en el área de farmacia, durante los primero 10 días del mes mantiene un descuente del 7% y, a partir del del 11 hasta el último día del mes, el descuento bajará a 5%. Aplica con medicamentos de libre venta, vitaminas, material de curación y artículos del bienestar.

¿Qué otros beneficios ofrece la tarjeta del INAPAM?

El INAPAM cuenta con un catálogo amplio de descuentos y beneficio alrededor de toda la República Mexicana, este se divide en 7 rubros:

Alimentación.

Asesoría y servicios legales.

Educación, recreación y cultura.

Predial y agua.

Salud.

Transporte.

Vestido y hogar.

Puedes consultar el catálogo completo a través de la página del Gobierno de México. Encontrarás de 5% a 50% de descuento, promociones 2x1 o beneficios gratuitos, como algunos transportes públicos en Ciudad de México.

¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM?

Para realizar el trámite del documento oficial del INAPAM puedes acercarte a algunos de los módulos de atención de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Únicamente necesitas tener 60 años o más y presentar los siguientes requisitos.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente, puede ser el INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Asimismo, será necesario presentar el CURP actualizado y número telefónico de un contacto de emergencia.