Disminuye en Mexico el número de jóvenes que no estudian ni trabajan y se avanza en diversos rubros educativos de 2015 a 2026, de acuerdo la OCDE: Mario Delgado

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que derivado del Panorama Educativo sobre México 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se registran avances relevantes del sistema educativo nacional.

De acuerdo al informe, el país logró reducir de manera significativa el número de jóvenes de 18 a 24 años que no estudiaban ni trabajaban. Por esto, entre 2015 y 2025, disminuyó el porcentaje de personas en esta situación de 23 a 19%.

Entre otros resultados, SEP destaca la evolución de la inserción laboral de las personas de 25 a 34 años con educación media superior técnica o universitaria. De acuerdo con el análisis, la tasa de desempleo de este sector pasó de 7% en 2015 a 4 por ciento en 2025, por debajo del promedio de la OCDE de 5%.

En lo que se refiere a personas de 25 a 34 años de edad sin educación media superior, se registró una caída de 55 a 40%. Esto significa que más personas en este rango de edad ingresaron al bachillerato entre 2015 y 2025.

Sobre estos avances, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que son resultado “de la política integral e incluyente de la Cuarta Transformación, que ha entregado becas, ampliado espacios de bachillerato y dignificado los planteles educativos.

“El neoliberalismo les llamó “ninis”, que ni estudian ni trabajan, pero era responsabilidad del propio Estado. No trabajaban porque no había oportunidades y no estudiaban porque no había escuelas suficientes”.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Educación aseguró que “los resultados positivos y los avances registrados en el Panorama Educativo 2026, demuestran que la política educativa, integral y humanista, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no sólo va por buen camino, sino que sienta un precedente a nivel internacional de impulso y acompañamiento a las y los estudiantes”.