Francia otorgará a México crédito de 113 millones de dólares para transición energética

Francia otorgará a México un crédito de 113 millones de dólares para respaldar proyectos relacionados con la transición energética, además de hasta 2.72 millones de dólares en cooperación técnica destinados a fortalecer la generación de energías renovables y las redes de transmisión eléctrica.

El financiamiento forma parte del proyecto de cooperación Transición Energética Justa (TEJ), impulsado por el Gobierno de México y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en el marco de la conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El principal instrumento será un préstamo de política pública por 113 millones de dólares, con un plazo de siete años y gestionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que permitirá respaldar las prioridades energéticas establecidas por el Gobierno mexicano.

A este financiamiento se sumará un programa de cooperación técnica por hasta 2.72 millones de dólares, mediante el cual se desarrollarán 12 proyectos de investigación, asistencia especializada e intercambio de experiencias entre México y Francia.

Apoyo a renovables y redes eléctricas

Entre los trabajos contemplados se encuentra el desarrollo de modelos de generación y demanda eléctrica de largo plazo bajo distintos escenarios climáticos, así como el análisis de mecanismos de financiamiento para ampliar las redes de transmisión y la capacidad de generación renovable.

La cooperación también apoyará la elaboración de un plan de transición energética para Campeche y, en colaboración con El Colegio de México, una metodología para identificar a las comunidades que enfrentan dificultades para acceder a electricidad y combustibles de uso doméstico.

El acuerdo se establece mientras México busca ampliar y modernizar su infraestructura eléctrica para atender el crecimiento de la demanda y elevar la participación de las energías limpias en la generación nacional.

El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039, principal instrumento de planeación del sector, contempla la expansión y modernización del Sistema Eléctrico Nacional ante el crecimiento previsto del consumo de electricidad.

Dentro de esta estrategia, el Gobierno mexicano prevé incorporar alrededor de 32 mil 475 megavatios de nueva capacidad de generación hacia 2030, de los cuales 22 mil 376 megavatios corresponderían a fuentes renovables, mediante proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esquemas mixtos y participación privada.

Además, el Programa Sectorial de Energía establece como meta que las energías limpias representen 38 por ciento de la generación eléctrica en 2030.

Transición energética con enfoque social

El proyecto franco-mexicano contempla también acciones relacionadas con la dimensión social de la transición energética, entre ellas estudios sobre pobreza energética y participación de las mujeres en el sector.

Asimismo, se prevé impulsar mecanismos para integrar a empresas y proveedores mexicanos en las cadenas de valor de las energías limpias, con el objetivo de ampliar la participación nacional en las nuevas actividades vinculadas con la transición energética.

La cooperación incluirá además planes de reconversión laboral y diversificación económica para regiones cuya actividad depende de los combustibles fósiles, con la finalidad de acompañar los cambios productivos derivados de la transición hacia fuentes de energía con menores emisiones.

De esta manera, el acuerdo entre México y Francia combinará financiamiento, asistencia técnica, investigación e intercambio de experiencias para apoyar la expansión de las energías renovables, el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y una transición energética con componentes económicos y sociales.