En comparecencia, Hacienda presume estabilidad y reducción del déficit; oposición cuestiona deuda, Pemex e inversión

Comparece titular de Hacienda ante la Cámara de Diputados

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, rindió cuentas ante la Cámara de Diputados; aunque en su discurso destacó una economía con mayor recaudación, reducción del déficit y una deuda pública que se mantiene en niveles sostenibles, las bancadas de oposición cuestionaron el crecimiento del endeudamiento, el respaldo financiero a Pemex y las condiciones para atraer inversiones.

Durante su comparecencia, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del Paquete Económico 2027, el funcionario sostuvo que la política económica ha permitido preservar la estabilidad macroeconómica y generar mayores espacios fiscales.

Amador Zamora precisó que los requerimientos financieros del sector público se redujeron en 1.7 puntos porcentuales del PIB respecto de 2024 y afirmó que para 2027 se prevé un crecimiento de 3.7 por ciento en los ingresos tributarios, con un incremento de 1 por ciento en el gasto.

También aseguró que la recaudación tributaria aumentará 0.7 puntos porcentuales del PIB al cierre de 2026, sin necesidad de una reforma fiscal, a partir de una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión y el fortalecimiento de los controles aduaneros.

En contraste, el diputado del PRI, Emilio Suárez, sostuvo que el Gobierno federal continúa gastando más de lo que recibe y cuestionó que el peso de la deuda pueda contenerse hasta el próximo sexenio.

El legislador preguntó qué decisiones concretas se tomarán a partir de 2027 para frenar el crecimiento de la deuda, qué resultados podrán exigirse anualmente y cuánto recurso adicional podría requerir Pemex.

Ante estos cuestionamientos, el secretario defendió la estructura de la deuda federal y explicó que 80 por ciento está denominada en moneda nacional y, en su mayoría, cubierta mediante instrumentos que fijan la tasa de interés, lo que reduce su exposición a movimientos abruptos de los mercados internacionales.

Pemex, otro punto de confrontación

La situación financiera de Pemex fue otro de los principales puntos de contraste durante la comparecencia.

Amador Zamora afirmó que la empresa registra una mejoría en su posición financiera y destacó que su saldo de deuda se ha reducido 45 por ciento, mientras que el servicio de la deuda y sus vencimientos disminuirán 70 por ciento.

Como parte de esta estrategia, informó que la línea presupuestal para Pemex pasará de 263 mil millones de pesos en 2026 a 81 mil millones para 2027, una reducción cercana al 70 por ciento.

Explicó que los recursos estarán destinados principalmente a apoyar y capitalizar a la empresa para hacer frente a sus vencimientos de deuda y sostuvo que, por primera vez en 12 años, Pemex registró una mejoría en su calificación crediticia.

Sobre este pubnto, la diputada del PAN, Noemí Berenice Luna, recordó que el Gobierno federal prometió rescatar a la petrolera, recuperar su producción y alcanzar la soberanía energética, pero sostuvo que esos objetivos no se han cumplido.

La legisladora también cuestionó la producción petrolera, las exportaciones de crudo y el uso de recursos públicos para respaldar a la empresa, además de pedir explicaciones sobre el llamado huachicol.

Desde Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona también señaló el respaldo presupuestal a Pemex y señaló que la estrategia energética no ha resuelto, desde su perspectiva, problemas como la disponibilidad de electricidad para nuevas industrias.

Inversión: expansión frente a falta de condiciones

Sobre la inversión, Hacienda presentó un panorama de expansión de proyectos públicos y privados; al respecto, informó que existe una cartera de más de mil 500 proyectos de inversión en sectores como energía, transporte, agua, vivienda e infraestructura, que en conjunto sumarían más de 5.6 billones de pesos durante la administración.

También señaló que en materia eléctrica se han inaugurado cuatro plantas de ciclo combinado, cinco más están por inaugurarse y existe un portafolio de inversiones mixtas y públicas; añadió que se asignará 30 por ciento más de lo previsto inicialmente para esta estrategia, lo que, según dijo, se traducirá en una inversión superior a 10 mil millones de dólares.

Sin embargo, el diputado de MC cuestionó las condiciones actuales para atraer inversiones y señaló problemas relacionados con el suministro eléctrico y los pagos a proveedores.

En una posición distinta, el diputado Mario Alberto López Hernández, del PVEM, destacó que México cuenta con ventajas para atraer capital nacional y extranjero, pero planteó al secretario qué medidas adoptará el Gobierno para fortalecer la confianza de los inversionistas.

Recaudación y gasto social

Desde Morena, la diputada Merary Villegas celebró el crecimiento de la recaudación y señaló que entre enero y mayo de 2026 ésta aumentó en más de 162 mil millones de pesos respecto del mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la legisladora, para 2027 se proyecta que los ingresos tributarios representen 15.9 por ciento del PIB, mientras que el déficit se reduciría a 3.9 por ciento, sin recortes a los programas de bienestar ni a la inversión pública.

La diputada también pidió conocer los resultados concretos de la estrategia de coordinación fiscal entre estados y municipios.

En este punto, Hacienda sostuvo que el paquete económico contempla medidas para fortalecer los catastros y registros públicos y mejorar la recaudación federal participable, con efectos en las finanzas de los gobiernos estatales y municipales.

El secretario señaló que se busca fortalecer las haciendas locales, al considerar que estados y municipios son responsables de buena parte de la infraestructura y de la primera atención a la población.

Desde el PT, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez puso el acento en los programas sociales y destacó las pensiones para adultos mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, las becas para estudiantes y los recursos destinados a vivienda y salud.

Al concluir la comparecencia, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños, afirmó que con las reflexiones de las fuerzas políticas representadas en esta soberanía “estamos convencidos de que un México con justicia fiscal es un país con mayores oportunidades para todas y para todos”.