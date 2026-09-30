Felipe Calderón advierte el regreso de una “nueva versión de la dictadura perfecta” en México... ahora con Morena

La advertencia de Calderón El expresidente aseveró que Morena ha capturado las instituciones democráticas en México. (Especial)

Ante el exsecretario de la OEA y expresidentes de América Latina, el expresidente Felipe Calderón advirtió el regreso de una nueva versión de la dictadura perfecta en México a través de un partido hegemónico, con autoridades electorales sometidas, mayorías legislativas fabricadas ilegalmente y un Poder Judicial capturado por el gobierno de Morena.

“Parece democracia, pero no lo es…”, sentenció.

“Un régimen de partido hegemónico con autoridades electorales sometidas, sin un Poder Judicial independiente y sin garantías sólidas para los derechos humanos”, alertó.

Acto seguido, cuestionó si es posible detener al lopezobradorismo que, dijo, se ha adueñado del país.

“¿Es posible detener a (Andrés Manuel) López Obrador y a su enorme maquinaria clientelar y, en zonas críticas, criminal? Sí, pero si no hay cambios en la manera de actuar de la oposición, imposible”, alertó.

Ello mientras, afuera del hotel de Reforma donde se realizó el evento en el que participó Calderón, integrantes del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestaron contra el expresidente por desaparecer Luz y Fuerza del Centro durante su gestión.

Calderón acusa a Morena de debilitar la democracia

Al participar en el Foro América Libre 2026: Unidos por la Libertad, Calderón acusó que los gobiernos populistas de América Latina no pueden vivir para siempre a menos que destruyan los órganos electorales, como, afirmó, ha sucedido en México.

En ese sentido, se cuestionó cómo llegó México a esas condiciones.

“Morena, el actual partido gobernante, llegó democráticamente al poder. Llegó con voto por méritos propios, sí, y también en parte por notables errores de la oposición. Entró al gobierno cruzando el puente democrático que construimos los mexicanos y, una vez cruzado el puente, lo está dinamitando para que nadie pueda cruzarlo otra vez”, explicó.

Recuerda la reforma electoral y el papel de Ernesto Zedillo

Ante el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, recordó el proceso de la reforma electoral en México en el que participó y reconoció el papel del entonces presidente Ernesto Zedillo en esta etapa de la vida democrática del país, que hizo posible la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000.

“Sin embargo, las instituciones pueden tardar décadas en construirse y muy poco tiempo en destruirse. La ironía y la tragedia es que México está regresando hoy a una nueva versión de la dictadura perfecta”, advirtió.

Calderón recordó que Levitsky y Ziblatt aseguraron que hoy las democracias no suelen morir bajo el estruendo de los tanques, sino que mueren entre aplausos y votos.

“Las democracias”, agregó, “mueren desde adentro, gradualmente y desde el poder, cuando quienes llegaron democráticamente al gobierno utilizan después la legitimidad de las urnas para debilitar los contrapesos, someter a los jueces, capturar a las autoridades electorales, hostigar a la prensa y convertir a sus adversarios en enemigos ilegítimos”.

Ello mientras la oposición termina silenciada, perseguida y, en casos extremos, encarcelada y asesinada, como en Cuba, Venezuela o Nicaragua.

“El mayor enemigo del pueblo mexicano es el crimen organizado”

Calderón pidió al gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum entender que el mayor enemigo del pueblo mexicano es el crimen organizado y no la oposición.

“Eso es lo que tienen que entender”, insistió.