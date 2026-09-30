México avanza en la coordinación nacional para fortalecer donación y trasplante de órganos

Donación de órganos Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el secretario de Salud, David Kershenobich señaló que se fortalece la coordinación nacional con el objetivo de incrementar la tasa de donación y trasplantes de órganos y tejidos, a fin de avanzar hacia "un México sin lista de espera"

La Secretaría de Salud fortalece la coordinación nacional con el objetivo de incrementar la tasa de donación y trasplantes de órganos y tejidos, a fin de avanzar hacia “un México sin lista de espera”.

Así lo señaló el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, quien puntualizó que lo que también se busca es mejorar el traslado oportuno de órganos, así como consolidar las capacidades de las entidades federativas.

Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el funcionario federal aseveró que “reconocer que la donación (de órganos y tejidos) es el acto épico y social más alto de nuestra salud pública. Es un verdadero vínculo entre la generosidad individual y el derecho colectivo a la salud”, señaló.

Resaltó que México cuenta con más de 80 años de experiencia en trasplantes, al tiempo que destacó los avances científicos y tecnológicos que han transformado estos procedimientos, como los trasplantes en cadena y la donación de personas vivas, además de nuevas alternativas que se desarrollan a nivel internacional.

A su vez, la directora general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), Rosa Erro Aboytia, informó que durante 2025 se incrementaron en 64% los traslados de órganos y tejidos respecto del año anterior.

Asimismo, en lo que va de este año, se han coordinado 646 traslados, prácticamente la misma cantidad registrada durante todo 2025, por lo que, aseveró, se debe hablar de la donación de órganos “de una manera cercana, sencilla y positiva, resolver dudas, combatir mitos y generar confianza”, afirmó.

En este sentido, la secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark Peralta, resaltó que la donación constituye una expresión de generosidad y solidaridad social y llamó a fortalecer la información para que las familias puedan hablar del tema y tomar decisiones informadas.

Durante la ceremonia, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México (OPS), José Moya Medina, destacó que la donación y el trasplante deben garantizarse bajo principios de acceso universal, equidad, transparencia y criterios clínicos y éticos.

Además, se presentó la Guía del Donante Renal, desarrollada por el Centro Estatal de Trasplantes de Jalisco y respaldada por el organismo federal, así como el Curso Nacional Avanzado de los Procesos de Donación de Órganos y Tejidos, para fortalecer las capacidades del personal de salud. También presentó a “Cholito”, mascota oficial del Cenatra, que contribuirá a difundir la cultura de la donación.

Por su parte, Ricardo Valdés Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, indicó que en 2025 se realizaron 6,522 trasplantes y que, al 27 de septiembre pasado, se realizaron 4,602, de los cuales 2,421 correspondieron a trasplantes de córnea, 1,906 de riñón, 212 de hígado y 38 de corazón.

Asimismo, indicó que este año se han registrado 1,648 donantes fallecidos y que 30 de las 32 entidades federativas han registrado al menos una donación por muerte encefálica.

Larga lista de espera para un trasplante de órgano

En este mismo sentido, precisó que en la actualidad, la lista de espera para un trasplante de órgano o un tejido asciende a 18,051 personas, de las cuales, 15,994 requieren un riñón y 1,783 de una córnea.

“Hacer más trasplantes no basta. El reto es que ese crecimiento alcance a más personas y a más regiones, y eso exige fortalecer toda la cadena”, puntualizó.

Valdés Vázquez explicó que se trabaja en fortalecer la colaboración entre instituciones, ampliar la red de transporte de órganos, consolidar los centros y consejos estatales de trasplantes y mantener actualizado el Registro Nacional de Trasplantes.

En el encuentro se entregaron reconocimientos a la Secretaría de Salud del Estado de México; la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México; el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México; el Grupo Relámpagos; el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México; el Consejo Estatal de Trasplantes de la Ciudad de México; así como a Jesús Ismael Rojas Villavicencio, Alfredo Condefranco y Marisol Robles Morales.