Michoacán prepara más de 700 actividades para la celebración de Noche de Muertos, anuncia Sectur

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la Secretaría de Turismo de Michoacán presentaron el programa general de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, que se llevará a cabo del 23 de octubre al 2 de noviembre, con más de 700 actividades en las siete regiones turísticas de la entidad.

Durante la presentación, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, informaron que para esta temporada se prevé la llegada de más de un millón de visitantes a distintos destinos del estado.

Rodríguez Zamora destacó que vivir la Noche de Muertos en Michoacán permite conocer directamente las tradiciones, gastronomía y trabajo de las comunidades que mantienen vigente esta celebración.

“Día de Muertos no solo es una tradición, también es una marca turística reconocida a nivel internacional. Aquí no venimos a representar una tradición, venimos a conocerla y a convivir con quienes la mantienen viva; con las cocineras, los artesanos y las comunidades que hacen posible que esta imagen de México recorra el mundo”, señaló.

Por su parte, Monroy García explicó que la programación busca mostrar que la tradición se vive en distintas regiones de Michoacán y no se concentra en un solo punto del estado. La oferta contempla velaciones, desfiles, ofrendas, altares, artesanías, talleres, gastronomía y expresiones culturales comunitarias.

“La Noche de Muertos no se limita a una sola celebración. Es toda una experiencia que comienza desde antes de la velación y que se vive a través de la gastronomía, la artesanía, la música, los altares y las tradiciones comunitarias”, afirmó.

Actividades en distintas regiones

El programa contempla 17 talleres artesanales, recorridos, festivales y experiencias comunitarias en municipios y localidades de Michoacán.

Entre las actividades destaca la XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula, que se realizará del 18 de octubre al 3 de noviembre; el Desfile de Catrinas y Catrines, programado para el 1 de noviembre en el Centro Histórico de Morelia, y la exposición de altar y catrina gigante en el Aeropuerto Internacional de Morelia, del 22 de octubre al 3 de noviembre.

También se realizarán actividades en otras regiones, como el Festival de las Velas en Uruapan, del 24 de octubre al 1 de noviembre; los altares con flor de cempasúchil en Santa Fe de la Laguna; el Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en Tacámbaro; la ofrenda monumental en Zitácuaro y la Feria del Pan de Muerto en Tangancícuaro.

Los talleres artesanales permitirán a los visitantes conocer técnicas y expresiones tradicionales de comunidades como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula, Santa Cruz Tanaco y Arócutin.

La oferta incluye actividades relacionadas con cocina tradicional, bordado, máscaras de madera, elaboración de pan, catrinas, loza de barro y otras manifestaciones artesanales.

“El Camino de las Ánimas”

Entre las experiencias anunciadas también se encuentra “El Camino de las Ánimas”, en los manantiales de Urandén, donde los visitantes podrán realizar un recorrido nocturno en canoas por los canales, acompañado de música tradicional y una representación de la historia de la comunidad y del Lago de Pátzcuaro.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la riqueza cultural del estado también será difundida mediante pantallas instaladas en 17 aeropuertos nacionales administrados por Grupo Mundo Maya, con el propósito de ampliar la promoción de las actividades entre visitantes nacionales e internacionales.

La estrategia turística busca incentivar que los visitantes prolonguen su estancia más allá del 1 y 2 de noviembre, recorran diferentes municipios y conozcan las expresiones culturales que acompañan la celebración.

Las autoridades señalaron que el objetivo es que el flujo turístico genere beneficios para las comunidades que preservan esta tradición, procurando que la actividad turística conviva con las prácticas comunitarias y respete sus rituales