Sener realiza prueba piloto para evaluar competencias en eficiencia energética

Pruebas piloto Sener

La Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía (Sener) realizó una prueba piloto del Estándar de Competencia EC0412.01, denominado “Gestión de eficiencia energética en las organizaciones”, como parte de los trabajos para fortalecer los procesos de evaluación y profesionalización en este ámbito.

A través de sus redes sociales, la dependencia federal informó sobre este ejercicio, en el que participaron personas evaluadoras cuya retroalimentación servirá para revisar el instrumento utilizado durante la evaluación de competencias e identificar posibles mejoras.

La prueba busca detectar áreas de oportunidad y determinar si es necesario realizar ajustes al Instrumento de Evaluación de Competencia, con el propósito de fortalecer su aplicación y contribuir a una valoración adecuada de los conocimientos relacionados con la gestión energética.

Evaluación de competencias

El proceso está alineado con los principios de la norma ISO 50001, relacionada con los sistemas de gestión de la energía. Este marco permite orientar los esfuerzos hacia un uso más eficiente de los recursos energéticos dentro de las organizaciones.

Con la retroalimentación obtenida durante la prueba piloto, la Sener podrá contar con elementos para revisar el instrumento de evaluación y, en su caso, realizar las modificaciones necesarias antes de continuar con su aplicación.

El ejercicio forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la evaluación de competencias y la profesionalización en materia de eficiencia energética, mediante herramientas que permitan valorar los conocimientos y las capacidades vinculadas con la gestión y el aprovechamiento eficiente de la energía.