México prohibirá exportar aguacate proveniente de huertas deforestadas

México impedirá la exportación de aguacate proveniente de huertas establecidas en zonas deforestadas, mediante un certificado ambiental que permitirá identificar y bloquear la producción vinculada con la pérdida de cobertura forestal, informó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya cuenta con las facultades legales para emitir el certificado que determinará si una huerta cumple con los criterios ambientales necesarios para exportar.

“Ya tenemos la autoridad para emitir un certificado para que no se pueda exportar aguacate a ninguna parte si proviene de huertas deforestadas”, señaló Bárcena, quien precisó que la medida forma parte del mecanismo Aguacate Cero Deforestación.

La estrategia se fortaleció a partir de una reforma a la legislación forestal, que permite a la dependencia establecer mecanismos de certificación para evitar que productos agrícolas vinculados con la deforestación lleguen a los mercados internacionales.

Buscan garantizar exportaciones libres de deforestación

Desde octubre de 2025, el Gobierno de México había establecido que únicamente podrían exportarse aguacates provenientes de huertos que acreditaran estar libres de deforestación desde 2019, mediante dictámenes técnicos de la Semarnat y la correspondiente certificación fitosanitaria.

En abril de este año, la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suscribieron un convenio con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) para avanzar hacia una producción destinada a la exportación libre de deforestación.

El mecanismo contempla identificar los huertos que hayan registrado afectaciones forestales entre 2019 y 2025, así como establecer medidas de restauración y compensación ambiental.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno federal, alrededor de 20 mil hectáreas fueron deforestadas entre 2018 y 2024 para establecer huertas de aguacate, en algunos casos mediante incendios provocados.

Bloquean huertas con deforestación reciente

Como parte de las acciones para contener la deforestación asociada al cultivo, autoridades de Michoacán informaron en febrero pasado que alrededor de 2 mil 900 huertas de Michoacán y Jalisco habían sido identificadas con deforestación reciente y bloqueadas para impedir que su producción fuera enviada a Estados Unidos.

Con el nuevo certificado ambiental, el Gobierno federal busca reforzar el control sobre la cadena productiva y garantizar que el aguacate destinado a la exportación cumpla con criterios de protección forestal, particularmente en las principales regiones productoras del país.