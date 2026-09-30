Frente frío 2026: ¿qué estados serán afectados durante los primeros días de octubre?

Clima para el fin de semana en CDMX y Edomex: Continúa el frente frío núm. 27 en tierras mexicanas, lo que provocará bajas temperaturas (Crisanta Espinosa Aguilar)

Octubre llegará con un cambio evidente del clima en todo México, ya que se acerca el primer frente frío de la temporada 2026-2027 que ingresará al país durante los últimos días de septiembre y avanzará sobre el norte durante los primeros días de octubre. Este cambio de temporada vendrá acompañado de lluvias, rachas de viento y un descenso de temperatura en distintas entidades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal ingresará este miércoles 30 de septiembre por Chihuahua y se desplazará hacia el este, donde interactuará con otros sistemas atmosféricos y provocará lluvias en varios estados.

A pesar de que el nuevo frente frío comienza a ingresar en septiembre, sus principales efectos se extenderán durante el arranque de octubre. El jueves 1 de octubre, por ejemplo, se prevé que el sistema se estacione sobre Coahuila, mientras que para el viernes 2 se extenderá desde Tamaulipas hasta el sur de Chihuahua.

¿Qué estados serán afectados por el primer frente frío?

Durante el avance del llamado sistema frontal, las condiciones meteorológicas cambiarán principalmente en el norte y noreste de México.

Para el 30 de septiembre se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos en Chihuahua. También se esperan rachas de viento de entre 30 y 60 kilómetros por hora en algunas regiones y un descenso de temperatura en los estados del norte.

Las condiciones climáticas se intensificarán el jueves 1 de octubre, pues el SMN prevé lluvias puntuales intensas en regiones de Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estas entidades también podrían presentarse rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Para el viernes 2 de octubre, el frente frío continuará desplazándose y podría generar lluvias muy fuertes a intensas en zonas de Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de viento que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en algunas regiones de Tamaulipas.

¿También lloverá en la Ciudad de México?

De acuerdo con el SMN, la CDMX también padecerá los embates climáticos, comenzando por este miércoles, ya que se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros durante este miércoles 30 de septiembre.

Mismo caso para el jueves 2 y viernes 3 de octubre días en los que se esperan estas mismas condiciones.

¿Cuántos frentes fríos habrá durante la temporada 2026-2027?

El primer sistema frontal marca el comienzo de una temporada que, de acuerdo con el pronóstico oficial, contempla 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027.

La distribución estimada por el SMN es de tres frentes fríos en septiembre, siete en octubre, ocho en noviembre, nueve en diciembre, ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo.